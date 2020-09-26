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Парень проник в чужой аккаунт в Tinder и раскрыл изнанку онлайн-знакомств 

Lenta.ru 7 часов назад
Парень раскрыл изнанку онлайн-знакомств
Фото: Lenta.ru
Парень познакомился с девушкой в Tinder, а затем с разрешения проник в ее аккаунт и выяснил, в чем заключается разница между общением в приложении для знакомств у женщин и мужчин. Изнанку поисков партнера в сети он раскрыл в посте на Reddit.
Открыв аккаунт девушки, он обнаружил, что у нее было около пяти тысяч мэтчей. Затем он стал просматривать страницы других мужчин с профиля своей подруги. Парень крайне удивился тому, что практически каждый мужчина, которого он свайпал вправо, отвечал взаимностью. Автор поста признался, что, пользуясь своим мужским аккаунтом, получал около двух совпадений в неделю.

«Теперь я понимаю, насколько женщинам неспокойно пользоваться такими приложениями», — отметил парень.

Констатировав, что девушки получают бесконечное количество матчей и внимания, он, однако, заметил, что многие мужчины пишут грубые и неприемлимые вещи. В частности, прямо в первом сообщении предлагают заняться сексом без обязательств.
«Просто быть хорошим человеком в этом приложении — это то, что ставит тебя впереди огромного количества парней», — отметил автор поста. Кроме того, он признался, что, узнав, как выглядит Tinder с женской стороны, стал меньше переживать о том, что некоторые девушки переставали отвечать ему без видимой причины.
Ранее в сентябре сообщалось, что в Индонезии мужчину расчленили после того, как он сходил на свидание с девушкой из Tinder. Женщина пригласила его домой, где над ним расправился ее бойфренд. Убийство планировалось заранее, пара хотела завладеть деньгами на счетах убитого.
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