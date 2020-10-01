Правила БДСМ секса

Нежный, медленный и ласковый секс больше по душе женщинам, а мужчины предпочитают более грубый, быстрый и агрессивный. Основные правила БДСМ, кто любит секс погорячее. Не всем нравится нежный секс. Некоторые предпочитают причинять друг другу боль и действительно получают от этого наслаждения. С каждым годом количество любителей БДСМ стремительно растет. Среди главных преимуществ такого секса стоит отметить разнообразие приспособлений, а также контроль интенсивности болевых ощущений в зависимости от личных предпочтений.

Как ни странно, даже самые консервативные люди иногда стремятся именно к грубости во время интима. Очень важно не потерять контроль во время процесса наслаждения и не выплеснуть накопившиеся обиды столь странным способом. Поэтому, перед тем, как заняться грубым сексом, необходимо ознакомиться с главными правилами:

1. Нужно заранее обговорить, кто будет доминантным, а кто сабмиссивным. Причем, делать это нужно основываясь исключительно на личных предпочтениях. Вы можете меняться местами.

2. Никогда не воздействовать на нежные части тела, например, живот, грудь, колени и поясницу. В ином случае, можно травмировать партнера. Также в целях безопасности не рекомендуется использовать в секс-играх подручные средства.

3. Выбрать стоп-сигналы. И это не обязательно должны быть слова, так как человек с кляпом во рту точно ничего сказать не сможет. Выбранный сигнал должен показать доминирующему партнеру, что пора остановиться. И дальнейшие действия с применением силы прекращаются сразу уже.

4. Не стоит проявлять эмоции. Необходимо разделять секс и быт. Грубый секс – это всего лишь способ достичь удовольствия, поэтому обид и агрессии на партнера быть не должно.