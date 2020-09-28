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Признаки, которые выдают измену мужа 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Признаки, которые выдают измену мужа
Фото: depositphotos
Зачастую женщины интуитивно понимают, что в отношениях происходит неладное. Конечно, первым делом возникает мысль об измене. "Рамблер" выяснил, на что стоит обратить внимание.
Для начала необходимо пропустить свои мысли сквозь сито рационального мышления. Существуют ли у вас разногласия, как обстоят дела с интимной жизнью, пережили ли вы крупные утраты или кризисы, уделяете ли вы друг другу достаточно внимания.
Зачастую партнеры начинают подозревать что-то, когда у другого просто не хватает ресурса для коммуникации. Но если все-таки дело в интрижке на стороне, как ее вычислить?

Изменился график

Люди, которые находятся в длительных отношениях, знают все друг о друге, включая график работы. Вы должны примерно представлять, во сколько мужу нужно появиться в офисе, бывают ли у него командировки и прочее. Если график неожиданно изменился, человек не находится дома, уходит очень рано и возращается неожиданно поздно, стоит насторожиться.

Телефон

Далеко не все люди могут спойно дать любимому свой телефон, а уважать личное пространство партнера — очень важно. Но существуют некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Например, если вы случайно взяли телефон, чтобы "отнести в комнату" или "посмотреть время". Если у человека эти действия вызывают бурю негативных эмоций, он скрывает экран и переписывается исключительно в другой комнате, вероятно он что-то скрывает.

Вовлеченность

Обычно человек ищет себе партнера на стороне, если не получает достаточно внимания и поощрения в семье. Очень трудно "играть" благополучного семьянина, проводить все время дома, делиться всем с женой, а потом выискивать время на любовницу. Оцените вовлеченность своего супруга в вашу совместную жизнь. Интересна ли она ему? Интересны ли ему вы?
Психологи считают, что измена — это результат невысказанных эмоций и накопленных обид, которые естественным образом возникают в ходе длительных отношений. И вариантов развития в сложной ситуации достаточно много, если хотеть их решить.
Для начала необходимо просто начать разговор о своих опасениях, а потом действовать, отталкиваясь от реакции партнера.
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