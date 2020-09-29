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Почему женщины имитируют удовольствие 

Kdpconsulting.ru 3 часа назад
Почему женщины имитируют удовольствие
Фото: Kdpconsulting.ru
Девушки по-прежнему продолжают хитрить, когда дело доходит до койки и близости. Какие факторы из года в год толкают женщина на имитирование и разыгрывание спектаклей? А вы знаете, почему женщины имитируют оргазм? Существует масса аргументов, говорящих в пользу того, что симулирование оргазма — это прошлый век, но девушки все равно продолжают хитрить. И причина не только в их усталости, отсутствии достаточного времени или просто желании поскорее «отделаться». А в чем же еще? Какие факторы из года в год толкают дам на разыгрывание эротических спектаклей?
Их несколько. Озвучим каждый:

Отсутствие постоянного партнера

Женщинам, не имеющим стабильных отношений, получить оргазм довольно тяжело. Когда любовник один и тот же, вероятность, что секс для дамы завершится логически, равняется 75%, ведь есть возможность без стеснения объяснить мужчине, как и что больше всего нравится в постели. Когда же интимная близость была случайной, этот процент снижается до 40: во время первого физического контакта женщине как-то неловко проговаривать свои желания.

Стремление видеть себя лучше, чем есть в действительности

Большинство слабого пола понятия не имеет, как во время секса ведут себя другие. Женские знания из этой области обычно ограничиваются красивыми эротическими эпизодами в фильмах и страстными кадрами порно. Ни там, ни там нет девушек, которые не могут получить оргазма. Наоборот, героиням либо слегка больно, но хорошо, либо просто фантастически хорошо. Само собой напрашивается вывод: не способная достичь «кульминации», скорее всего, нездорова.

Тревожно на душе или просто есть сомнение, что сегодня «получится».

Девушка считает, что у каждой истории должен быть счастливый конец. Даже если речь идет о 10–15 минутах, проведенных в спальне. Без «хеппи-энда» это просто пошлый немой фильм с обнаженными героями. Именно поэтому женщины стараются показать свою страстность и изобразить финальный всплеск эмоций, полагая, что даже если это обман, он все-таки счастливый.

Боязнь напугать мужчину «высокими» требованиями

Объяснить свои желания бывает сложно. Чуть-чуть «не туда» и вся страсть улетучилась. А сексуальная связь с новым партнером может вообще обернуться путаницей: правее, левее, медленнее, быстрее, выше, ниже… Женщина считает, что с ней очень трудно, и не каждый мужчина способен справиться с «такой» задачей. Боясь слишком загрузить партнера, оргазм она симулирует.

Уверенность, что старания должны вознаграждаться

Парень устроил романтический вечер, затем пригласил домой, сделал массаж и побаловал орально, далее последовал секс: качественный, долгий, в разнообразных позах. И несмотря на это, женщина все никак не может получить оргазм. После всех стараний партнера она чувствует себя обязанной его «осчастливить». Путь даже обманным путем.

Уже есть опыт симулирования с одним и тем же мужчиной

После нескольких занятий любовью со «счастливым», как ему тогда показалось, финалом мужчина уверен, что уже знает, как удовлетворить свою постоянную партнершу. И ошибается в этом. Она, притворившись однажды, так и продолжает действовать по накатанной, а он, думая, что и так все хорошо, перестает стараться. Круг замыкается.
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