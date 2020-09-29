Что делать, если брак рушится на глазах 

Отношения требуют работы обоих партнеров.

Построение гармоничных отношений внутри семьи — непростое дело, требующее вовлечения обоих партнеров. В последние 10 лет наблюдается серьезный рост числа разводов, причин может быть множество и все они индивидуальные, и все же в глобальном смысле развод происходит из-за потери эмоциональной связи между некогда самыми близкими в мире людьми.

Как показывают результаты опросов и исследований социологов, когда в паре возникают трудности, лишь 10% опрошенных предпринимают правильные действия, направленные на налаживание диалога, в остальных случаях партнеры только подогревают отрицательную атмосферу. Мы решили выяснить, каким образом не допустить развития конфликта и постараться сохранить семью.

Взгляните на себя

Во время ссоры или других семейных неприятностей никому не хочется признавать, что часть вины в произошедшем лежит также и на нем. Важно понимать, что ваш партнер — взрослый человек, менять которого просто бесполезно, вы лишь будете провоцировать его на негатив. Проявите инициативу в ситуациях, когда вы видите решение проблемы мирным способом. Как правило, вторые половинки чувствительны к настроению и расположению своего партнера, а значит с большой вероятностью ваш супруг согласится с вами и откажется от радикальных мер вроде затяжной ссоры или даже развода. Покажите пример.

Проявите женские качества

Недаром истинно женскими качествами всегда считались хитрость, гибкость и живой ум. Конечно, мы не говорим о случаях, когда вы живете в атмосфере постоянного прессинга — физического и эмоционального — в этом случае сохранять отношения нет смысла, но если вы просто не можете принять чужую точку зрения и прислушаться к мнению со стороны, поработайте над собой — крепкий брак требует от обоих партнеров, но в особенности от женщины, проявления гибкости и умения разделять взгляды своего партнера в зависимости от ситуации.

Разговаривайте, разговаривайте и еще раз — разговаривайте

Мы еще не научились читать мысли из чужой головы, а потому единственный способ прояснить непонятную и напряженную ситуацию, накопление которых ведет к разводам, важно вовремя поговорить с партнером и выяснить причину его недовольства. Вспомните, наверняка вы в непонятной ситуации задавались вопросами — почему он со мной не разговаривает? Почему он ведет себя странно? И тут же придумывали причину, которой в реальности и не было. В итоге вы сами себя накручиваете и уже выливаете свой негатив на и так расстроенного партнера, вызывая того на скандал. Всегда обсуждайте свои отношения.

Старайтесь чаще оставаться наедине

Сегодня недостаток времени оказывается чуть ли не одной из главных причин отсутствия понимания между супругами: вы и ваш партнер проводите на работе большую часть дня, а потому совместная деятельность разного рода невероятно важна для пары. Даже если у вас есть дети и при этом вы никак не можете повлиять на свой рабочий график, всегда находите пару часов в неделю, чтобы провести их вместе, вас никто не должен прерывать. Пара, которая соединена крепкой эмоциональной связью, гораздо проще справляется с неприятностями в отношениях и легче находит общий язык.