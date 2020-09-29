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Самые распространенные мужские фантазии в сексе 

Kdpconsulting.ru 1 час назад
Самые распространенные мужские фантазии в сексе
Фото: Kdpconsulting.ru
Обычно представители сильного пола стесняются и скрывают свои сексуальные желания, но сексологи раскрыли самые популярные сексуальные фантазии мужчин. Топ самых популярных сексуальных фантазий мужчин. Все взрослые люди имеют скрытые фантазии, о которых они умалчивают. Если женщины часто сами рассказывают своим избранникам о том, что хотят попробовать нового в сексе, то поговорить откровенно на эту тему с мужчиной гораздо сложнее. Обычно представители сильного пола стесняются, скрывают свои желания. Но сексологи все же составили топ-6 самых популярных сексуальных фантазий мужчин. Давайте поговорим о них детальнее.

1. Спонтанность

Практически все мужчины любят спонтанный секс. Но некоторые мечтают об интимной связи с красивой незнакомкой. Конечно, не всегда желания реализуются, но мечтать ведь не вредно.

2. Просмотр

Порно-ролики не так интересны, ведь они сняты на видео и по сценарию. Треть мужчин хотят увидеть весь процесс, но при этом остаться незамеченным.

3. Отношения со знаменитостью

Половина представителей сильного пола мечтают о сексе с известной звездой. Причем, чем сложнее с ней познакомиться, тем интереснее. Также мужчины иногда сами придумывают образ дамы, а потом ищут на нее похожую.

4. Групповой секс

Мысли о сексе втроем посещают и женщин, но, по статистике, треть мужчин мечтают об интимной связи с несколькими людьми, причем, количество партнеров может варьироваться.

5. Секс в людном месте

Любители экстрима предпочитают хоть иногда заниматься сексом вне постели. Список подходящих мест достаточно большой: лес, парк, раздевалка или туалетная кабинка. Главное, чтобы никто не подсматривал.

6. Принуждения к сексу

Эта фантазия тоже весьма популярна. Уровень жестокости во время интимных игр может быть различным. Мужчины любят делать все, что им нравится, не обращая внимание на протесты своей избранницы.
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Любовь
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