Зачем мы спрашиваем партнера о бывших 

Через какое-то время после начала отношений, нам становится интересно, сколько сексуальных партнеров было у возлюбленного до нас. Многие пары обсуждают этот вопрос совершенно спокойно, но для некоторых этот разговор становится неприятным испытанием на пути узнавания друг друга — как для спрашивающего, так и для отвечающего.

Для многих людей ответ на вопрос о количестве сексуальных партнеров избранника является пугающим вне зависимости от того, окажется это достаточно большое или малое число по их собственному убеждению. Когда человеку узнает, что у партнера было большой опыт, он делает вывод, что эти связи были беспорядочными, и начинает беспокоиться не только о серьёзности и порядочности возлюбленного, но и о возможном носительстве заболеваний, передающихся половым путем. Если же сексуальная история партнера оказывается небогатой, то мы начинаем искать для этого какую-то негативную причину — например, делаем вывод о том, что партнер неопытен или в чем-то плох.

На самом деле само по себе число ничего не говорит о том, какой сексуальный опыт человек имеет. Можно иметь множество сексуальных контактов, но так и не научиться взаимодействовать и слушать желания партнера. Можно получить зппп после одного единственного раза, когда секс был действительно осознанным и «по любви».

Стоит учитывать, что только медицинские анализы смогут дать вам объективную картину об имеющихся заболеваниях, передающихся половым путем. Точно так же сексуальная история человека не определяет его личность в настоящий момент и не имеет никакого значения в текущих отношениях, какими бы беспорядочными не были связи в прошлом. К тому же, нет совершенно никакого эталона «нормального количества сексуальных партнеров», который должен быть у человека в определенном возрасте.

Помимо прочего, мужчины и женщины отвечают на подобные вопросы по-разному. В обществе принято считать распущенной женщину, имеющую сексуальный интерес и проявляющую какую-то активность в этом, поэтому в новых отношениях она может не стремиться делиться правдивой историей своей жизни, даже если на самом деле в ней не было ничего вызывающего. Мужчины же более свободны от порицания в этом случае, но тоже имеют свои причины для приукрашивания своей истории или для того, чтобы опустить некоторые подробности, желая произвести на партнера определенное впечатление.

Все люди относятся к сексу по-разному, и на разных этапах своей жизни тоже. Кто-то не испытывает никаких особенных чувств по поводу занятий сексом с кем-либо и рассматривает это просто как способ расслабиться или удовлетворить потребности, для некоторых людей секс — нечто совершенно сакральное и особенное. В какой-то момент кому-то захочется остановиться, а кто-то падает в омут с головой, и вы никогда не будете знать, что на самом деле из себя представляет сексуальный опыт вашего партнера, исходя только из количества этих связей.

Мы задаем вопрос о сексуальном прошлом, пытаясь понять, что за человек рядом с нами, и что наша связь для него значит на самом деле. Правда в том, что ответ ничего нам не даст, более того, вы никогда не будете знать заранее, как именно отреагируете. Эта информация может заставить вас чувствовать себя плохо и неуверенно, постоянно фантазируя о том, что с кем-то вашему партнеру когда-то было хорошо (лучше, чем с вами?), и обзавестись совершенно неоправданными комплексами. Гораздо правильнее разговаривать об опыте серьёзных отношений друг друга, и для этого потребуется определенная близость и доверие. Именно близкие отношения играют какую-то определяющую роль в нашей жизни, именно из них мы выносим какой-то полезный или травмирующий опыт, именно они влияют на то, кем мы являемся.

Конечно, если вы видите, что у вашего избранника есть какие-то комплексы и проблемы в сексуальном плане, вам стоит попробовать откровенно поговорить об этом и тогда, может быть, найти причину в его сексуальном прошлом и вместе преодолеть этот момент. Но если в ваших отношениях (и в сексе в том числе) все в порядке, нет совершенно никакого смысла копаться в прошлом.