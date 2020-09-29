Луиза работала кассиром и попала в неприятности, точнее в беде оказался ее муж. Он начал играть в игровые автоматы, а затем влез в долги, попал во внимание риелторов и попросил жену помочь "отыграться". В итоге, Луиза украла из магазина 25 миллионов. Теперь они вместе с мужем сядут в тюрьму на 5 и 6 лет, а их дети (девочки 9 и 13 лет) останутся без родителей.

История получила широкий общественный резонанс. И вот что по поводу дела думает Лена Миро, известная своими едикими комментариями:

"Ни на алкашку, ни на кукушку Луиза не похожа. Дети ей, похоже, нужны. Только вот по старинной русской традиции нужды мужика Луизе оказались важнее".

Блогер была возмущена тем, что женщины в России думают, в первую очередь, о мужьях, но совсем забывают про детей.

"Ради этого обмылка Хайруллина подставила себя под тюрьму, а дочерей — под жизнь без матери. Смотрю я на это и думаю, что высшей формой любви для нашей бабы является романтика «пися в писю». Любовь для нашей бабы равно мужик, а всё остальное, включая детей — это побочный эффект (приятный или не очень)".

Закончила блогер призывом о том, что в здоровых отношениях "мужик сам о себе позаботится".