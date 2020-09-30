Разновидности женских удовольствий 

Все мы любим игры в постели и часто занимаемся этим, но не всегда знаем виды удовольствий, которые получает женщина от близости.

Воздействие на точку G

Когда женщина испытывает возбуждённое состояние, к её мочеиспускательному каналу подступает кровь, и небольшая часть на передней стенке влагалища превращается в наиболее чувствительную, такая область и называется точкой G.

Получить удовольствие можно посредством лёгкого давления на неё или с помощью движений по кругу. В момент оргазма сладкие ощущения внизу живота нарастают до тех пор, пока не наступает их пик.

Клиторальный оргазм

Чувства от такого оргазма также очень приятны, несмотря на то, что он неглубокий. Клитор является самой чувствительной точкой тела женщины, поэтому пытаясь достичь такого оргазма, нужно следить за интенсивностью стимуляции, основываясь на собственных чувствах. Достигается оргазм руками партнёра, оральным путём или специальными игрушками.

Вагинальный оргазм

Такой оргазм чувствуется гораздо глубже, чем клиторальный. Достигается он, совершая ритмичные движения, а ощущается либо внизу живота, либо пробегает по всему телу.

Глубинная точка

Такая точка располагается на задней стене влагалища. Ощущения достаточно специфичны, поэтому удовольствие может получить не каждая девушка, а та которой это понравится, получит невероятные ощущения. Достигается оргазм этой точки можно руками вашего полового партнёра с использованием чередования скорости ласк.

Оргазм точки А

Точка А располагается у женщины рядом с точкой G, на внутренней передней части влагалища. По чувствительности она уступает точке G, но при воздействии на неё можно достичь очень сильного оргазма, который будет напоминать разряд тока, проходящего по телу. Стимуляцию лучше производить с помощью пальцев партнёра либо специальными игрушками.

Оргазм груди

Нервные окончания на кончиках сосков тесно связаны с клитором, поэтому при их поглаживании появляются сладкие ощущения по нижней части животика. Достигается такой оргазм при помощи различных действий с грудью, но получить его могут только очень чувствительные женщины.

Оральный оргазм

Достичь его можно при помощи поцелуев и оральный ласк, возбуждение возникает на губах и проходит по всему телу.