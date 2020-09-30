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Самые громкие измены российского шоу-бизнеса 

Елена Красовская 7 часов назад
Ролик рассказывает о громких скандалах, которые разразились в звёздных семействах из-за измен. Недавняя история с Сергеем Глушко, который вынужден был признаться в неверности супруге, певице Наталье Королёвой, всколыхнула шоу-бизнес. Однако этот малоприятный случай вовсе не первый. Так, подобное случалось в паре Ксении Собчак и Максима Виторгана, Кристины Асмус и Гарика Харламова, Ирины Леоновой и Евгения Цыганова. Смотрите видео и узнайте и о других именитых изменниках.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Королёва назвала период, в который от жен уходят мужья.
Любовь , Видео , Звёзды , Максим Виторган , Гарик Харламов , Ксения Собчак , Кристина Асмус , Евгений Цыганов , Ирина Леонова , Сергей Глушко , Наталья Королева
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