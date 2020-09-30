Пока жена была в реанимации, муж завел роман с тещей

Камилла Ванесса Кордейро де Мелло, которая оказалась жертвой обмана, с трудом пережила случившееся.

Своей историей девушка поделилась с журналистами португальского издания No Amazonas é Assim. Камилла из-за инсульта попала в больницу и провела в реанимации 78 дней. За это время муж навестил ее всего дважды, а мать и вовсе не приходила к дочери.

Как оказалось, у них начался роман. К моменту, когда Камилла выписалась из больницы, муж и ее мать уже жили вместе. Для девушки и ее отца это был настоящий удар.

Я ощутила самую ужасную боль. Она не была физической,

— вспоминает Камилла свои ощущения.

Девушка развелась с мужем, их общий ребенок живет с ней. Однако ей все равно приходится из-за решения суда отвозить его дважды в неделю к его отцу. Сейчас Камилла не одинока. У нее появился молодой человек. Но она все равно не может простить ни мать, ни бывшего мужа.

@kamyllaa.melo

Камилла рассказала онлайн-изданию No Amazonas é Assim, что мать с самого детства с ней соревновалась: у них были нездоровые отношения.

Когда мне было 13-14 лет, моя мать начала соревноваться со мной. Она говорила, что моя одежда ей больше подходит, что приготовленная ею еда лучше. Все, что я делала, было недостаточно хорошим,

— говорит Камилла.

В итоге, «соревнования» с дочерью зашли слишком далеко.