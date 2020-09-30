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Выйти из онлайна: правила безопасности для тех, кто решился на реальное свидание 

WomanHit.ru 5 часов назад
Правила безопасности для тех, кто решился на свидание
Фото: WomanHit.ru
Не стоит относиться к такой встрече легкомысленно.
Соглашаясь встретиться с мужчиной в реале после нескольких дней переписки, мы всегда идем на риск — кто знает, кем окажется человек по ту сторону экрана. Наверное, каждая девушка оказывалась в ситуации, когда ухажер оказывался очень настойчивым, хотя ему дали понять, что общение не будет иметь продолжения. Всегда продумывайте свои действия на несколько шагов вперед и будьте бдительны, а мы подскажем, как сократить риски в общении с новым знакомым.

Назовитесь чужим именем

Возможно, для кого-то окажется новостью, что анкета на сайте знакомств должна отличаться от профиля в соцсетях. Конечно, в итоге все равно придется выкладывать фото, по которым вас можно будет найти на других сайтах, однако часть нежелательного контингента фейковое имя и данные помогут отсеять. Все мы знаем, какими неадекватными порой могут оказываться приличные на первый взгляд люди.

Подберите кафе или кинотеатр в другом районе

Не всегда есть желание даже просто выйти из дома в выходной, а уж тем более ехать на другой конец города из-за незнакомого человека, но здесь уже стоит вопрос о вашей безопасности. Как мы уже говорили, никто не гарантирует, что человек окажется адекватным в реальности, а потому не стоит приглашать парня в любимое место, с которым, в противном случае, вам придется распрощаться, ведь назойливый кавалер будет частенько там появляться в ожидании, что и вы случайно загляните.

Расскажите подруге или родным, в каком направлении вы идете

Как бы вам не хотелось сохранить в секрете свое свидание, в ваших же интересах хотя бы в общих чертах обрисовать ситуацию для друзей или родственников. Пусть на первый взгляд такой способ перестраховки кажется устаревшим, но мы уверены, что безопасность не должна стоять последней в списке приоритетов.

Договоритесь с подругой о звонке

Еще один классический, но безотказный способ избежать продолжения нежелательного свидания. Если вы просто сошлетесь на внезапную работу или просьбу от родственников, это будет выглядеть максимально странно, особенно если дело происходит в выходной день. Поэтому заранее договоритесь с подругой, что она позвонит вам в определенное время, также придумайте повод, который поможет «вытащить» вас с нежелательного свидания — не стоит терпеть компанию человека, с которым у вас явно не получится построить ни любовные, ни даже дружеские отношения.
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