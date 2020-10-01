Лучшие секс позы Камасутры 

Пора внести в интимную жизнь новое дыхание разврата. Все мужчины и женщины любят секс, а отличный секс тем более. Подробное иллюстрированное руководство для профессионального секса на основе Камасутры. Лучшие секс позы, которые вы просто обязаны попробовать вдвоем с девушкой. Скучно в постели, а секс не доставляет как раньше? Вот тебе картинки и фото как нужно заниматься сексом. Изучите вдвоем с девушкой.

1. Миссионерская поза в сексе

Самая известная и классическая поза в сексе. Поза гарантирует хороший визуальный контакт, оптимальный угол вхождения и мужское доминирование в сексе. Именно так часто рекомендуют заниматься сексом в первый раз с новой партнершей и лишаться девственности.

2. Секс по-собачьи

Коленно-локтевая позиция — это одна из любимых и древних во всем мире. Женщина выступает в покорной роли, а мужчина может контролировать процесс. Мужчина дополнительно может играть грудью девушки, ласкать ее клитор или хлопать по попе.

3. Поза секса девушка сверху

Иногда эту позу называют ковбойской. Ведь девушка скачет верхом на пенисе. Когда девушка наверху, то правила секса меняются. Это одна из любимых позиций мужчин и женщин. Девушка может контролировать угол вхождения и частоту. Это самый быстрый способ вызвать оргазм у девушки. Мужчина может любоваться девушкой, ласкать грудь и массировать ее клитор.

4. Обратная ковбойская секс-поза

Девушка сидит сверху спиной к мужчине. Девушка полностью руководит игрой, а угол наклона вхождения пениса доставит незабываемые ощущения обоим.

5. Ноги девушки на твоих плечах

Поза называется гусарская и поза сэндвичем. Эта поза похожа на миссионерскую, но обеспечивает более тесный контакт и глубокое проникновение. Эту секс-позу рекомендуют мужчинам с небольшим членом. Это будет беспроигрышный вариант для удовлетворения любой женщины.

6. Поза секса по-лягушачьи

Одна из разновидностей миссионерской позы неплоха. Можно начинать с миссионерской, а затем максимально опуститься вниз. Это обеспечит плотный контакт с клитором девушки и оргазм будет очень силен.

7. Позиция в сексе ложками

Удобная позиция для ленивого секса или партнеров с лишними габаритами. Секс будет чувственным, медленным и гармоничным. Можно стимулировать соски и клитор подруги.

8. Секс с перекрещенными ногами

Уложив женщину на стол или высокую кровать, можно заняться таким сексом. Мужчина может делать интенсивные и мощные фрикции.

9. Девушка делает минет

Секс-поза, когда девушка орально ублажает мужчину. Вариантов для позиций много. Мужчина может расслабиться или принять более активное участие. Одна из любимых мужчинами секс-поз Камасутры.

10. Мужчина делает куннилингус

Мужчина радует свою девушку куннилингусом. Девушки любят подобные игры и с радостью принимают оральный секс. А как давно ты делал девушке куннилингус?

11. Секс-поза ножницы

Это поза вносит новизну в секс игры парочки. Мужчина и женщина стыкуются под углом в 90 градусов и любуются друг другом издалека. Поза требует сноровки, но позволяет достигать глубокого проникновения.

12. Поза в сексе краб

Позе краба хороша для медленного и интимного секса. Низкая интенсивность секса позволит получить нарастающий сильный оргазм.

13. Секс стоя

Секс стоя хорош для общественных мест, когда требуется перепихнуться по-быстрому. Секс стоя позволяет не снимать всю одежду, а достаточно приподнять юбку девушки. В сексе в позе стоя рекомендуется прислонить девушку к дереву, столбу, стене, столу или стулу.

14. Секс на коленях

Секс на коленях хорош для парочек одного роста. Если разница в росте есть, то можно попробовать подложить подушки под колени. Это выровняет разницу в росте и смягчит давление на колени. Это необычная поза, но хорош вносит новизну в секс.

15. Поза в сексе под номером 69

Эта поза позволит получать удовольствие одновременно, не чувствуя себя эгоистом или обделенным. Самое сложное будет сконцентрироваться на получении и доставлении удовольствия. Но Камастутра вам ее точно советует.

16. Секс на коленях по-собачьи

Отличная вариация позы раком. У девушки свободны руки для прикосновения к мужчине или ласк самой себе. А мужчине легче целовать девушку в спину и ласкать грудь.

17. Секс позы гимнастов

Также существует много интересных поз, которые сложно повторить без хорошей спортивной подготовки. Это секс позы гимнастов и для ценителей Камасутры. Камасутра сделает твою сексуальную жизнь гораздо лучше. Жизнь одна и попробовать все разнообразие секс-поз просто необходимо.