Одинокий холостяк решил продать себя в Facebook

Заядлый холостяк из британского города Кеттеринг Алан Клейтон, который не ходил на свидания в течение десяти лет, выставил себя на продажу в Facebook, пишет Daily Star.

По словам 30-летнего мужчины, он разочарован в традиционных предложениях для знакомств Tinder и Plenty of Fish и поэтому решил «прорекламировать» себя в социальной сети. Объявление он разместил в группе «Товары для продажи в Корби и его окрестностях» в Facebook. Водитель грузовика описал себя как свободного молодого человека, «бывшего в употреблении».

Daily Star

«Привет, дамы. Я Алан. Мне 30 лет. Я ищу милую девушку, с которой можно поговорить, может быть, даже больше. Мне нужен человек, с которым я могу пойти на несколько свадеб, так как не хочу этого делать один», — написал он. Удивлению Алана не было предела, когда пост собрал более 70 репостов и десятки комментариев. Девушки со всей страны завалили Клейтона сообщениями,

Алан, который живет дома со своими родителями, двумя братьями и сестрами, не ложился спать, общаясь с прекрасным полом. Многие захотели пожелать парню удачи и вселить в него веру в любовь. «Удачи тебе. Снимаю шляпу перед тобой», — написал один из пользователей. «Молодец, что у вас хватило смелости опубликовать это. Как только вы найдете кого-нибудь, пожалуйста, сообщите нам», — попросил другой юзер. Многие пожелали ему удачи в поиске спутницы.

«Для всей семьи поступок Алана стал сюрпризом. Он действительно хороший парень. Он очень услужлив, доброжелателен. Мы, конечно, хотим видеть его счастливым. Он умеет готовить, стирать и убирать, берет нашу собаку Минди на прогулки», — в шутку написал отец Алана Фрэнк. Сам холостяк надеется, что объявление сработает и поможет найти девушку мечты.