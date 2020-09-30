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Живущий 10 лет без свиданий холостяк решил продать себя в Facebook 

Passion.ru 2 часа назад
Одинокий холостяк решил продать себя в Facebook
Фото: Passion.ru
Заядлый холостяк из британского города Кеттеринг Алан Клейтон, который не ходил на свидания в течение десяти лет, выставил себя на продажу в Facebook, пишет Daily Star.
По словам 30-летнего мужчины, он разочарован в традиционных предложениях для знакомств Tinder и Plenty of Fish и поэтому решил «прорекламировать» себя в социальной сети. Объявление он разместил в группе «Товары для продажи в Корби и его окрестностях» в Facebook. Водитель грузовика описал себя как свободного молодого человека, «бывшего в употреблении».
Daily Star
«Привет, дамы. Я Алан. Мне 30 лет. Я ищу милую девушку, с которой можно поговорить, может быть, даже больше. Мне нужен человек, с которым я могу пойти на несколько свадеб, так как не хочу этого делать один», — написал он. Удивлению Алана не было предела, когда пост собрал более 70 репостов и десятки комментариев. Девушки со всей страны завалили Клейтона сообщениями,
Алан, который живет дома со своими родителями, двумя братьями и сестрами, не ложился спать, общаясь с прекрасным полом. Многие захотели пожелать парню удачи и вселить в него веру в любовь. «Удачи тебе. Снимаю шляпу перед тобой», — написал один из пользователей. «Молодец, что у вас хватило смелости опубликовать это. Как только вы найдете кого-нибудь, пожалуйста, сообщите нам», — попросил другой юзер. Многие пожелали ему удачи в поиске спутницы.
«Для всей семьи поступок Алана стал сюрпризом. Он действительно хороший парень. Он очень услужлив, доброжелателен. Мы, конечно, хотим видеть его счастливым. Он умеет готовить, стирать и убирать, берет нашу собаку Минди на прогулки», — в шутку написал отец Алана Фрэнк. Сам холостяк надеется, что объявление сработает и поможет найти девушку мечты.
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Любовь , Газета Daily Star
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