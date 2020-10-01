Новые тенденции в сексе

О времена! О нравы! С каждым годом секс становится более раскрепощенным, свободным, пикантным и извращенным. Оральный и анальный секс уже считаются обыденностью в постели. Что нового нас ждет в интиме и сексе? Будущие мейнстримы секса. Мода на ягодицы привела к тому, что все чаще они становятся объектом сексуального влечения. Около 60% современных женщин имели опыт анального секса, в то время как еще 20 лет назад только 15%.

Имеет тенденция не только анального секса, но и вылизывания ануса. Около 5% современных мужчин пробовали с девушками секс — игрушку страпон, где в активной позиции выступает девушка. Постепенно анальный секс стал повседневным и обычным, как и оральный до этого.

Обычные современные парочки свободно занимаются сексом уже через парочку свиданий, ублажают друг друга орально и активно используют анальный секс. Но людям нужно больше развлечений, чтобы влечение и тяга к разнообразию секса не угасала. Что нас ждет в будущем в области секса? Новинки мейнстрима секса.

1. Умные игрушки и роботы для секса втроем

Что будет следующим в сексе новым и волнующим? Все больше людей обращают внимание на игрушки из секс-шопа. Ученые утверждают, что вскоре спальни наполнят более умные секс устройства. Новым в сексе будет использование особых секс – роботов.

Новые игрушки будут интеллектуальными, с некоторыми чертами характера и набором сексуальных качеств. Секс-игрушки будут для одиночной мастурбации и для индивидуального пользования, а также для одновременной любовной игры с двумя партнерами.

Роботов для секса будут использовать для удовлетворения любых, даже запретных, желаний человека. Можно будет выбрать желаемый образ и характер сексуального робота по своему вкусу.

Парочки будут использовать секс-куклы для имитации секса втроем и для разнообразия интимной жизни. Измена с куклой не будет считаться изменой, но добавит больше разврата и удовлетворения в секс.

2. Легкий БДСМ в сексе

Специалисты в области секс развлечений утверждают, что люди все больше тянуться к субкультуре БДСМ. Постепенно парочки будут познавать рамки БДСМ и пробовать что-то новое. Ролевые игры в господство и подчинение очень привлекательны для людей.

70% мужчин выбирают роль доминирующего партнера, а 85% женщин роль подчиняющего. Обычный секс такие люди называют слишком ванильным и пресным, лишенным азарта игры.

БДСМ в сексе использует специальные приспособления: кляпы, маски, розги, трости, веревки, наручники, ошейники. Секс будет дополняться бондажом, фистингом, удушениями, поркой и другими практиками БДСМ.