Что скрывают ваши секс-фантазии? 

По твоей секс — фантазии или подружки можно узнать, чего вы хотите в реальности. Почему нам нравится фантазировать на определенные сексуальные темы и что нас связывает с этим? Что скрывают наши сексуальные желания заняться сексом с незнакомкой, босом, звездой, насильником или бывшими? Часто сексуальная фантазия говорит о некоторых чертах характера человека или его мечтах. Расспроси, о чем мечтает твоя девушка и узнай, чего ей не хватает. Проверь себя и свои сексуальные мечты.

1. Секс-фантазия с незнакомцем

Если девушка мечтает о сексе с незнакомцем, которого встретила на лице, транспорте или в кафе, это не говорит об ее распутности. Девушку может не устраивать ее интимная жизнь с нынешним партнером. У девушки не получается быть раскрепощенной. Для этого ей нужен незнакомый человек. Она хочет попробовать все прелести разврата и секса, но стесняется.

Совет к секс-фантазии: нужно разнообразить интим, избавиться от запретов, внести в него больше порочного и пошлого секса.

2. Секс-фантазия интим с коллегой

Порой фантазии о сексе с коллегой говорят не о любовном влечении к последнему, а о некоторой зависти. Человека могут привлекать некоторые качества характера коллеги, которыми хочет обладать сам. Это может быть пробивной характер, знания или другое желанное качество.

Совет к секс-фантазии: нужно менять характер, стать более уверенным и профессиональным в своей сфере.

3. Фантазия о сексе с босом

Мечта заняться сексом с боссом говорит о желании попробовать темы доминирования и подчинения, которые обозначаются как БДСМ. Сабмасив или раб является мазохистом. Такой человек получает удовольствие от унижений, насилия и мучений. Домина или хозяин страдает садизмом. Хозяин любит мучить своего секс партнера.

Совет к секс-фантазии: мечтательнице секса с босом давно пора попробовать БДСМ в роли раба, а мечтателю секса с подчиненной выбрать роль домина.

4. Секс-фантазия о любви у всех на виду

Представляешь себя застуканным или занимающимся сексом в людном месте? Тебя заводит одна мысль о глазеющих людях? Возможно в реальной жизни человек чувствует, что его недооценивают. У него низкая самооценка, а он не уверен в себе. Человек ищет не секс в общественном месте, а восхищение окружающих.

5. Мечта о сексе со знаменитостью

Совет к секс-фантазии: может нужен не секс со звездой, а поменять жизнь в корне?

6. Грезы о сексе с насильником

Многие девушки мечтают о сексе с насильником. Это одна из самых популярных секс — фантазий прекрасного пола. Безликий насильник является воплощением качеств своего пола. Девушки хотят почувствовать в сексе агрессивность, брутальность, грубость и доминирование над собой. Девушки хотят быть слабой и отдаться против своей воли.

Совет к секс-фантазии: девушке нужен грубый и животный секс с принуждением от сильного самца.

7. Мечты о сексе с бывшими

Порой мы мечтаем в постели о тех, с кем давно расстались. Это признак того, что человек застрял эмоционально в прошлом и не двигается вперед. Он не хочет взрослеть и исцелиться. Мечты будут продолжаться, когда ты не начнешь двигаться вперед.

Совет к секс-фантазии: клин клином вышибают, а если клин не работает, то ты выбрал не тот клин, а точнее девушку.

8. Девушка мечтает о секс с другой девушкой

Девушка хочет потереться киской о киску? Это может свидетельствовать не о лесбийских наклонностях, а о неудовлетворённости и малом количестве ласк. Девушка считает, что другие представительницы прекрасного пола знают ее тело лучше, чем нынешний мужчина. Девушке не хватает прелюдии, ласк, нежности и романтики.

Совет к секс-фантазии: больше нежности и качественной прелюдии в сексе. А о чем мечтаете в сексе вы?