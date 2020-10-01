Житель американского города Ньютаун, штат Пенсильвания, развелся с женой после 19 лет брака и завел двух любовниц. Об этом пишет издание Daily Mail.

Предприниматель Шаи Фишман (Shai Fishman) всегда считал себя противником моногамии, однако по-настоящему задумался о полиамории лишь после того, как посмотрел сериал «Большая любовь» о мормоне-многоженце и реалити-шоу о полиаморных семьях Polyamory: Married & Dating. Ему потребовалось шесть лет, чтобы убедить жену попробовать открытый брак, допускающий сексуальные связи с другими людьми. Эксперимент закончился провалом: женщина терпела семь месяцев, а затем потребовала развода.

Спустя два года Шаи завел постоянные отношения с двумя женщинами, которых зовут Лиа (Lea) и Крисси (Krissy).

«Я встретил Крисси через пять месяцев после знакомства с Лией, — рассказывает он. — Обеих нашел на сайте знакомств, причем и у той, и у другой в профиле было написано, что они предпочитают моногамию и считают, что полиамория — не для них. Но я решил, что это не должно меня останавливать».

46-летний Шаи, 40-летняя Лиа и 41-летняя Крисси живут в одном доме. Хотя все трое периодически заводят любовников и любовниц на стороне, они не планируют расставаться друг с другом. Бывшая жена Шаи также переехала к ним вместе с детьми и новым партнером, однако не считает себя частью их полиаморных отношений.

Полиамория — этический взгляд на жизнь, при котором человек допускает существование романтических отношений с несколькими людьми одновременно, с согласия и одобрения всех участников такой связи.