9 признаков идеальной женщины по мнению мужчин

Совершенная женщина — кто она? Наверняка, у каждого возникнут свои ассоциации, однако есть несколько общих признаков, по которым можно составить портрет идеальной дамы. Мы решили пойти дальше и выяснить, какие черты отличают такую особу от обычной женщины, по мнению мужчин. Подробности — в материале Passion.ru.

Светлый цвет глаз

Французские ученые решили выяснить, какой цвет глаз мужчины считают самым привлекательным и получили весьма любопытные данные. Согласно проведенному ими опросу, около 50% представителей сильного пола считают, что у идеальной женщины глаза должны быть непременно зелеными (от светло-зеленых до золотисто-зеленых), голубыми (ярко-синими или серо-голубыми) или серыми и серо-зелеными.

Ямочки на щеках, родинки и веснушки

Еще одну интересную особенность выявила международная группа ученых — около 45% мужчин считают дам с ямочками на щеках или подбородке самыми привлекательными,

25% представителей сильного пола отмечают, что веснушки придают особое очарование женщинам и выделяет их на фоне остальных, а 30% мужчин и вовсе признались, что готовы сделать что угодно ради особы, у которой окажется сексуальная родинка над верхней губой.

Поэтому, если вы раньше переживали из-за каких-то особенностей своего лица или фигуры, то теперь вы можете выдохнуть — мужчины действительно приходят в восторг от ваших ямочек, веснушек, родинок и тому подобное.

Красивые волосы

Что касается прически, то тут мужчины были весьма солидарны, заявив в одном из недавних опросов, что дама с роскошными длинными локонами в их глазах выглядит намного привлекательнее, чем особа с короткой стрижкой. С чем это связано?

По мнению некоторых психологов, блестящие длинные волосы ассоциируются у представителей сильного пола с отменным здоровьем и возможностью подарить им таких же здоровых и красивых наследников. При этом им важно, чтобы волосы были распущены по плечам. Высокий хвост или коса менее сексуально привлекательны по мнению мужчин.

Блондинки или брюнетки?

Что касается цвета волос, то тут мнения разделились. Однако согласно исследованиям, которые провели скандинавские ученые, в качестве спутниц жизни представители сильного пола видят уверенных и ярких брюнеток, тогда как блондинки, по мнению мужчин, подходят больше для флирта и легких необременительных отношений без обязательств.

При этом многие «женатики» признавались, что имея темноволосую супругу они втайне мечтают о страсти с белокурой красоткой (и наоборот).

Чувство юмора, острый ум и забота

Французские ученые провели опрос, в ходе которого выявили, что представители сильного пола считают совершенными женщинами тех, кто обладает острым умом, прекрасным чувством юмора и желанием позаботиться о своем партнере. Они подчеркнули, что именно нежная, добрая и заботливая особа, которая по достоинству оценит их шутки и легкое отношение к жизни, станет для них той самой единственной, лучше которой нет никого в целом мире.

Женственная фигура (чтобы было «за что подержаться»)

Согласно исследованиям, которые недавно провели британские ученые, около 45% мужчин считают, что аппетитные округлости делают женщину еще более сексуально привлекательной и, соответственно, выделяют ее на фоне остальных представительниц прекрасного пола.

Мужчинам важно, чтобы дама выглядела гармонично, и чтобы им было «за что подержаться».

При этом 30% мужчин считают идеальными дам модельной внешности, но уверяют, что вполне простили бы своим стройным избранницам пару-тройку лишних килограммов.

Утонченность и хороший вкус

Мужчинам очень важно, как выглядит их вторая половинка. Они хотят, чтобы их дамой восхищались все вокруг, даже если кажется, что сами они при этом не проявляют никакого интереса к своей особе. Представители сильного пола отмечают вкус и чувство стиля своей дамы и считают, что идеальная женщина не должна выбирать вульгарные и откровенные наряды или вести себя неподобающим образом. Поэтому, очень важно поработать над своим образом, подобрать соответствующий гардероб, отказаться от вредных привычек и научиться хорошим манерам, чтобы соответствовать статусу «самой совершенной» женщины, по мнению мужчин.

Активность и инициативность

Согласно недавним исследованиям, более 60% предпочтут видеть в качестве спутниц жизни активных и инициативных особ, именно их сильная половина человечества считает идеальными. И под активностью они понимают вовсе не упрямство или скандалы из-за пустяков, а осознание того, что женщина хочет получить от жизни и. какими способами она будет это добиваться (и речь идет не о том, чтобы превращаться в женщину-босса, а лишь о том, чтобы в нужный момент использовать свою мудрость и природную мягкость).

Сексуальность, но не развратность

Вопреки расхожему мнению (и фильмам для взрослых), представители сильного пола идеальными считают не вульгарных развратных особ, а дам, обладающих природной сексуальностью и шармом. Можно ли развить в себе эти качества? Вполне. Обратите внимание, например, на культовых французских актрис — вот уж кто может давать мастер-классы по завоеванию мужских сердец и осуществлению своих самых смелых идей.