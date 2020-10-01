Секс позы, которые понравятся девушке

Может пора попробовать в сексе что-то новое и интересное, чтобы твоя подружка не скучала и не симулировала оргазмы? Женщины устали от миссионерской позы и хотят попробовать что-то новое. Самые любимые секс позы женщин, которые они ждут от тебя. Ученые провели опрос среди женщин и попросили их назвать самые любимые секс позы, которые они хотят попробовать. Исследователи опросили более 1000 женщин, для анализа интимной жизни. Что больше всего нравится женщинам в постели? Что они хотят попробовать кроме уже немного надоевшей всем миссионерской позы? Женщины выделили пять позы, которые хотели бы попробовать уже сегодня.

1. Женщины хотят секс, когда мужчина сзади

Коленно-локтевая поза оказалась самая любимая среди женщин и это то, что они хотят попробовать в первую очередь. Секс раком привлекает женщин некоторой грубостью и полным доминантным контролем мужчины ситуации. Поставь девушку на четвереньки, ласкай ее спину, обхватывай бедра руками, ласкай грудь, схвати за волосы, отшлепай по попе. Девушек это заводит.

2. Девушка сверху на члене

Поза в сексе «наездница» одна из любимых для женщин и мужчин. Лучший способ дать девушке самой довести себя до оргазма — это предоставить ей возможность залезть на тебя сверху. Девушка может выбирать силу, скорость и угол вхождения члена, что поможет тебе понять, как ей нравиться больше всего. Мужчина может играть руками женской грудью, ласкать ее тело и хватать за задницу.

3. Секс-поза сидя лицом друг к другу

Женщинам нравится в этой позе контакт глаз и возможность ласкать друг друга без ограничений. Подобная поза позволяет вести спокойный и медленный секс, который постепенно подведет девушку к более сильному оргазму.

4. Секс поза с бедрами вверх

Многим девушкам нравиться секс поза, когда бедра максимально поняты вверх. Подсуньте несколько подушек или матрас под бедра девушки и приподнимите их максимально. Угол вхождения пениса будет необычным для хорошего секса и как следствие оргазма.

5. Поза 69

Часто можно услышать, что подобная поза не всегда позволяет достичь оргазма и не очень удобна. Но многие девушки любят «позу 69» за возможность одновременно получать и доставлять удовольствие. Минет или куннилингус вызывает у одного из партнеров чувство одиночества. Поза 69 заводит обоих партнеров, оральный секс получается более страстный и жаркий. Разнообразие в сексе приводит к большему наслаждению в постели и делает отношения крепче.