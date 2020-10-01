Россиянки рассказали, как изощренно мстили бывшим

Россиянки в Сети делятся своим опытом отношений, а иногда даже признаются, как изощренно мстят своим бывшим мужчинам. "Рамблер" разбирался в методах "вендетты" по-русски.

"Я просто регистрировалась на сайте знакомств для геев с его фото и указывала там его телефон. Ни о чем не жалею. "

"А мстить фантазии особой не надо-левая анкета на гей-сайте с его данными, грязные фото на фотошопе, можно дать объявление на его телефон о продаже чего-то-чтоб звонили почаще…"

"Короче, взяла я голову селедки и ниткой привязала к батарее в комнате…"

"Изуродовала его машину: побила стёкла, поцарапала кирпичом все поверхности, до которых смогла дотянуться, на крышу кирпичей накидала…"

"Я нашла в какой-то книге про заговоры "ритуал на разлуку" и лепила две куклы из теста, сажала их в разные углы и шептала какие-то там слова…",

Некоторые женщины, как оказалось, не боятся идти на крайние меры и играют с законом:

"У меня знакомому подложили в карман травку и копам сразу настучали, они приехали, и хотели сразу уже в участок вести, но все обошлось, нашлись заступники и оправдатели, а если бы их не было то посадили бы ни за что! Оказалось обиженная девушка натворила делов"

"Взяла его машину, типа с подружкой покататься. После этого он меня два месяца искал. И машину тоже. Заявить в милицию он не смог, так как он сам по генеральной доверенности на ней ездил, а ее срок истек.

Машину ему потом вернули, все документы были к тому времени уничтожены. Продать он ее не смог, ездить тоже. Она тупо сгнила на штрафной стоянке. Машина — это продолжение мужского достоинства. Он его лишился…".

*Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.