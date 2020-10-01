50 секс-советов для мужчин 

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Мы отыскали лучше советы, которые женщины давали мужчинам, чтобы те были самыми лучшими любовниками. Пошаговое руководство как сделать секс лучше, а самому стать отличным любовником. Эта статья заменит тебе сотни статей о сексе и интимной жизни. Пора быть профессионалом в сексе, а не неопытным студентом. Самые лучшие секс-советы, которые поднимут интимную жизнь на новый уровень.

1. Секс — это не гонка.

2. Больше поцелуев. Во время секса тоже.

3. Хорошие комплименты, в постели, делают интим качественнее.

4. Девушкам нравится полумрак. Тела выглядят сексуальнее и можно быть раскованной.

5. Не обязательно снимать одежду, чтобы заняться сексом, достаточно отодвинуть в сторону.

6. Шепчи девушке на ухо приятные слова.

7. Ищи новые места для секса: ванная, кухня, прихожая. Это добавит разнообразия.

8. Руки должны быть теплыми и мягкими, а не холодными и шершавыми.

9. Девушки чистюли. Чистое тело и приятный запах делают мужчину желаннее.

10. Не прикасайся к половым органам подружки во время прелюдии.

11. Не сильно наваливайся на девушку, особенно если ты гораздо крупнее.

12. Выключайте звук телефонов, чтобы не спугнуть оргазм.

13. Поделитесь своими сексуальными фантазиями.

14. Займитесь вместе спортом, а затем сексом.

15. Женская грудь — не единственная эрогенная зона. Найди больше эрогенных точек. 16. Не объедайся перед сексом и не пей много алкоголя.

17. Подавляющее число женщин нуждается в стимуляции клитора для достижения оргазма.

18. Оральный секс разнообразит сексуальную жизнь: минет, куннилингус, поза 69.

19. Музыка делает интим романтичнее и красочнее.

20. Не отвлекайся от секса, долой смех и покажи свое горячее желание девушке.

21. Чаще ласкай нижнюю частью живота девушки и ее внутреннюю сторону бедер.

22. Секс в автомобиле вернет вас во времена юности.

23. Используй язык не только для поцелуев, но и ласки ее тела.

24. Грязные разговоры и пошлые словечки сделают секс более ярким. 25. Наблюдай за партнершей и за ее реакцией на твои действия в сексе.

26. Секс на побережье или в бассейне обязателен в списке.

27. Чередуй нежность и романтику вместе с напором и грубостью.

28. Начните секс с массажа.

29. Ролевые игры сделают сексуальную жизнь гораздо интереснее.

30. Секс в гостинице всегда прекрасен и необычен.

31. Используйте игрушки и аксессуары из секс-шопа.

32. Анальный секс — обязательное меню в сексуальной жизни парочки.

33. Поменяйтесь ролями в сексе.

34. Заберитесь на стиральную машину и включите режим отжимки.

35. Красивое нижнее белье или эротическое будут очень кстати.

36. Используйте смазку для более приятного и скользкого секса.

37. Поиграйте в карты на раздевание, на желание или в другие игры.

38. Секс в общественном месте, когда есть риск быть застуканными, потрясающий.

39. Найди ее G-точку.

40. Пробуйте новую сексуальную позицию раз в неделю или месяц.

41. Купите мелкие подушки, которые помогут делать интересные позы.

42. Займитесь жарким сексом после жаркой ссоры.

43. Устрой романтический ужин и не менее качественный секс.

44. Снять купе в поезде на двоих и заняться сексом под ритмичный шум колес.

45. Попробуйте БДСМ и доминирование. 46. Посмотрите порно вместе.

47. Используйте еду для прелюдии перед сексом.

48. Кресло-мешок подходит для секса. Любой предмет квартиры подходит для любовных игр.

49. Секс в лесу, в палатке или покрывале будет незабываемым.

50. Занимайтесь сексом после романтического фильма, когда девушка будет на пике эмоций.