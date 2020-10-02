«Не пытайтесь посадить Аллу на шпагат»: сексолог посоветовала безопасные позы для Примадонны 

Был ли у Аллы Пугачевой Максима Галкина секс — одна из самых больших тайн отечественного шоу-бизнеса. Известно, что их замечательные дети Гарри и Лиза были рождены суррогатной матерью. Но занималась ли звездная пара когда-нибудь любовью? Разница между супругами — более четверти века…

Сексолог Елена Перелыгина считает, что для Аллы Борисовны ничего еще не потеряно, даже в 71 год она может получать удовольствие от интимных утех. Только нужно сделать скидку на возраст и отдать инициативу молодому супругу. А последнему — не переусердствовать в постели. «Максим, не пытайтесь во время интима посадить Аллу на шпагат. Вы в самом расцвете лет: у вас кровь бурлит, вам хочется всего и разного. Но Алла — не балерина, сдерживайте себя! Вы — активный мужчина, но берегите свою спутницу. Она нам тоже дорога!» — обратилась специалист к Галкину через издание «Собеседник».

Перелыгина предложила звездной паре пять поз, которые подойдут возрастной женщине. По мнению сексолога, оба супруга получат достаточно удовольствия «на боку» и в миссионерской позе. Последняя как раз подходит для полных сил мужчин и противопоказана зрелым представителям сильного пола, поэтому Евгению Петросяну специалист ее бы не посоветовала. Также активность Галкина и наслаждение Примадонны сексолог предвидела в позе «догги-стайл».

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Особые рекомендации специалист дала Пугачевой для позы «женщина сверху»: темпераментной певице стоит ее пробовать, но не в позиции «наездницы». «Есть много вариаций. Для сохранности здоровья я советую, чтобы партнерша лежала сверху на накачанном теле партнера спиной, слегка двигая тазом! Эта поза дает доступ к большинству эрогенных зон женщины. В данном положении можно стимулировать партнершу руками или игрушками», — комментирует Перелыгина. В конце же она посоветовала паре позу «69», как менее энергозатратную, но предупредила, что это интимное развлечение на любителя.