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Железногорцу присудили 300 часов работ за порнокомпромат на бывшую жену 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Железногорцу присудили 300 часов работ за порнокомпромат на бывшую жену
Фото: News.ru
Суд приговорил 50-летнего жителя Железногорска Красноярского края к 300 часам обязательных работ за то, что он в порыве мести принёс интимные фото бывшей супруги её начальнику.
В полицию обратилась 42-летняя женщина с заявлением, что её бывший муж без её согласия распространяет сведения частного характера. Полицейские установили, что подозреваемый, добиваясь её увольнения, действительно принёс руководителю интимные фотографии, сделанные ещё во время брака. Они, по его мнению, должны были дискредитировать женщину, проиллюстрировав её аморальное поведение.
Несмотря на то, что экс-супруг свою вину отрицал, следствие предоставило достаточно доказательств его причастности к этому преступлению. Его осудили по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия»), сообщает «МК в Красноярске».
Как писал NEWS.ru, американская художница Лия Бассет выиграла иск против порностудии, которая использовала в своих фильмах её картины. Художница сдала дом на полгода мужчине, который представился обычным семьянином. На деле же он оказался представителем порностудии Gamma Entertainment, которая сняла за время аренды по меньшей мере 24 картины. Команда использовала каждое помещение в доме, включая подвал, прачечную и столовую. Бассет изучила созданные в её доме ролики и заметила, что в кадрах видны картины её авторства. Она с помощью адвокатов доказала, что они защищены авторским правом, поэтому их нельзя показывать без разрешения более 30 секунд.
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