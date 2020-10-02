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Почему супруги-японцы спят в разных кроватях 

Мира Маркина 5 часов назад
Почему супруги-японцы спят в разных кроватях
Фото: depositphotos.com
Быт и традиции жителей азиатских стран нередко вводят европейцев в ступор. К примеру, в Японии большинство семейных пар предпочитают спать на разных кроватях и даже в разных комнатах. С чем это связано? Выяснял "Рамблер".

Дети спят с матерями

В первый год жизни ребенка мамы-японки спят в одной постели с детьми. Отец может остаться с ними или же спать на другой кровати. Ученые давно доказали, что совместный сон помогает родителям и детям высыпаться. Более того, за счет этого у ребенка поддерживается стабильная температура тела и частота сердечных сокращений. Вдобавок к этому снижается вероятность синдрома внезапной детской смерти.

Дань традициям

Исторически японцы спят на футонах. Так называется хлопчатобумажный матрас, который расстилают на ночь для сна, а утром убирают в шкаф. Раньше они существовали только в односпальной комплектации, поэтому, если бы на нем заснула пару влюбленных, в течение ночи один наверняка оказался бы на полу. По сей день многие японцы спят на футонах по одиночке.

Разный режим сна

Как и в других странах, у супругов зачастую разный рабочий график. Чтобы обеспечить и себе, и партнеру комфортный крепкий сон, муж и жена предпочитают спать в разных комнатах. Вместе с тем стоит отметить, что такой подход к совместной жизни не убивает романтику между людьми, а наоборот делает их отношения крепче.
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