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Интимная жизнь с мужем меня не устраивает давно и категорически. Секс есть и даже, можно сказать, регулярный. Вот только он никакой: всегда одни и те же позы, прелюдия я уже знаю наизусть, да и длится половой акт от силы 15 минут, что для меня ужасно мало. Я даже не успеваю толком возбудиться.

Какое-то время я пыталась что-то предпринять: предлагала новые позы, покупала сексуальное белье и костюмы, один раз даже инициировала секс в машине… Но все равно наша половая жизнь не приносила мне удовольствия.

Тут надо сделать ремарку, что к супругу я отношусь хорошо, и у нас отличные партнерские отношения. Мы почти не ссоримся (разве что на почве интима), вместе воспитываем детей и вкладываемся в них, а он к тому же очень недурно зарабатывает. Но все же я еще молодая девушка, мне всего 35 лет, и я нуждаюсь в каком-никаком сексуальном удовлетворении. Поэтому пару месяцев назад я зарегистрировалась на сайте знакомств для виртуального секса.

На мой взгляд, секстинг — это лишь развлечение, но никак не измена. Ни одного из своих "партнеров" я вживую не видела, мы общаемся исключительно в мессенджере: обмениваемся голыми фотографиями и иногда видео, пишем в деталях, как хотели бы заняться сексом друг с другом, делимся грязными фантазиями. Мне очень везет, партнеры отличные: как-то раз я возбудилась так сильно, что уже спустя пять минут общения потянулась за вибратором. Просто не могла себя сдерживать.

Порой, конечно, секстинг заходит слишком далеко. К примеру, как-то раз я осталась ночью одна дома, и мой партнер предложил созвониться по видеосвязи. Не знаю, что на меня нашло, но я согласилась. Своих лиц мы не показывали друг другу, но при этом были перед камерой абсолютно голые. Невероятный опыт. Конечно, остался небольшой осадок, на секунду мне показалось, что я предала мужа. Но я искренне считаю, что если он не способен меня сексуально удовлетворить, мне больше ничего не остается. К тому же физически я еще ни разу ему не изменила.