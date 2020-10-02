Зачем люди заводят отношения «про запас»

Осознанно или нет люди вступают в отношения с людьми, которых они не любят, чтобы быть вместе до тех пор, пока не найдут вариант получше. Отношения «про запас» нередкое явление, возможно, кому-то приходилось быть в роли «запаски» или в качестве «запасающего».

Мотивы заключения отношений могут быть разными, условно их можно разделить на две категории: конструктивные и деструктивные.

Кажется, конструктивный мотив может быть только один: создание долгих и прочных отношений. Но далеко не все люди начинают встречаться, преследуя эту цель, кто-то решает таким образом свои личностные проблемы, например, избавляюсь от одиночества, кто-то руководствуется решением финансовых проблем. Давайте взглянем на эти мотивы подробнее.

Привычка быть с кем-то

Многие люди с трудом переживают одиночество: бывает сложно оставаться наедине с собой, чем-то занимать себя, находить способы собственного развлечения. Удовлетворять эти запросы гораздо легче в компании с другим человеком. Всегда есть к кому вернуться, есть с кем поговорить или сходить в кино; в принципе, все очень удобно. И вполне возможно, что люди вступают в отношения, преследуя только эту цель — просто быть с кем-то.

«И неважно, люблю я этого человека или нет, но он рядом и мне не скучно, не страшно, всегда есть чем заняться. Мне просто нужно находиться с кем-то, чтобы чувствовать себя собой».

Порой люди боятся встретить себя настоящего, вступить с ним в диалог, поэтому занимая себя другим человеком, ты как бы отстраняешься от самого себя. Поэтому бывает так, что отношения начинаются с удовлетворения данной потребности, потому что партнер дает ощущение субъективной полноценности, но если вдруг появляется кто-то другой, способный выполнять ту же функцию, то человек может просто-напросто переключиться на него.

Боязнь упустить свой шанс

Никто не хочет упустить хороший вариант. Конечно, хорошесть этого варианта может быть относительной, но зато он «свой», как говорится.

«А что если меня больше никто так сильно не полюбит? Все говорят, что такого как он надо еще поискать: не пьет, не бьет, деньги домой приносит…»

И совершенно неважно, что человек он так себе, общих интересов у вас нет или попросту физически к нему не тянет, но все равно страх, что никого больше не получится найти, сильнее. Такие отношения заводятся для ощущения стабильности, чтобы было «как у всех».

Материальная зависимость

Бывает и так, что отношения держатся только лишь потому, что партнер зависит от другого материально. К сожалению, материально зависимыми в основном оказываются девушки; такое случается по разным причинам, но зачастую в той или иной степени унизительно.

Девушка бы и рада уйти и построить другие отношения, но так сложилось, что партнер ее полностью обеспечивает, удовлетворяет все нужды, поэтому отношения и не разрываются, пока не появится кто-то другой, способный помогать финансово.

Удовлетворение бытовых нужд

Представим, что в молодого человека влюбилась девушка, которая живет рядом с его работой. Он к ней быстро переехал, сжился с ней, оказалось, что девушка не только обладает квартирой в удобном районе, но и хорошо готовит, стирает, выполняет все бытовые прихоти молодого человека. Согласитесь, очень удобно. Но, да, не любит он ее, зато полностью удовлетворен. Встретит девушку, которую полюбит, тогда и разойдется с нынешней. А пока все хорошо, зачем что-то менять.

Давление родственников

Бывают семьи, где давление на детей продолжается даже тогда, когда им 30. И отношения строятся не из-за любви, а потому что нет сил больше терпеть вопрос: «Когда ты уже девушку/парня заведешь?». Такие отношения становятся своеобразной защитой от родственников, и они будут длиться до тех пор, пока не появится другой вариант, с которым уже можно будет создавать семью.

Как быть с партнером

Мало кому хочется быть «запасным», также неприятно призваться самому себе в том, что ты используешь партнера только лишь потому, что тебе страшно быть одному. Да, осознать это больно и стыдно. Но другого пути нет, все начинается с осознания и принятия данности. Потом уже встает другой вопрос: «Что делать с партнером?». Возможно, не стоит принимать поспешных решений, бросать человека и бежать от него куда подальше. Нужно сначала сесть и подумать над тем, как разрыв отношений повлияет на вашу жизнь.

Если вы зависимы от партнера, то надо продумать, как жить без его финансовой помощи, если вы знаете, что партнер отреагирует агрессивно или, наоборот, это спровоцирует суицидальную попытку, то надо подготовиться, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Но если вы свободны от партнера, он эмоционально устойчив, то лучший способ — поговорить с ним об этом, деликатно разъяснить свои намерения и планы на ваши отношения, чтобы у партнера не возникло лишних ожиданий.