О чем не стоит говорить на первом свидании

Первое свидание — момент волнительный даже для тех, кто не испытывает трудностей в общении с людьми. Из-за неловкости или неопытности мы все можем сказать что-нибудь лишнее. Чтобы ты не попала впросак, WMJ.ru составил список тем, которых лучше избегать на начальном этапе знакомства.

Начало отношений и так называемый период знакомства — это минное поле, особенно если речь идет об успешном и статусном кандидате. За какими невинными вопросами ждет громкое «бабах», отталкивающее от тебя потенциального партнера, расскажет эксперт в отношениях, психолог и love-коуч 1 в мире по версии международной премии iDate Awards 2019 Юлия Ланске.

Юлия Ланске эксперт в отношениях, психолог

Он обаятельный, умный и красивый, ты не перестаешь улыбаться от нахлынувших эмоций Вместе вы обсуждаете так много всего и у тебя столько вопросов! Он провожает до дома и однажды пропадает с радаров окончательно и бесповоротно. Если такое случалось, то хочу тебя поддержать — у всех было. Начало отношений — это один из самых опасных этапов, потому что, как понимаешь, он определяет, будет ли что-то в будущем. А потому наша с тобой задача — обойти мины-ловушки, которые этот этап в себе прячет.

Его работа

Если вы еще мало знакомы, то вопросы про работу могут быть истолкованы как меркантильный интерес. Плюс на свидании с тобой мужчина хочет отдохнуть, поддержать флирт и «любовно-морковный» флер в общении, а не говорить про дела и заботы.

Прошлые отношения

Не торопи события, пытаясь узнать и рассказать все и сразу. Поверь, со временем вы узнаете о прошлом друг друга, а на этапе знакомства поднимать грустные или негативные воспоминания «давно минувших дней» — не лучшая затея.

Близкие и родственники

Эта тема, как и прошлая, относится к очень личным, а потому, залезая в нее не вовремя, можно стать слоном в посудной лавке. Запомни, что в начале отношений ты еще посторонний человек для этого мужчины, а потому не лезь туда, куда сама не пускаешь «людей с улицы».

Будущая семья

Не пытайся узнать, как он видит свою будущую жену, потому что мужчина сразу же начинает думать что-то вроде «Неужели она на меня так запала» или «Она сильно хочет замуж, но, видимо, никто не берет». После таких мыслей он уже с опаской будет смотреть в твою сторону, чувствуя угрозу своей свободе.

Вредные привычки

Если он курит или ругается матом, то это не повод вставать в роль строгой училки с лекциями и нравоучениями. Поверь, этого мужчина на начальных этапах отношений не потерпит точно (да и потом будет не особо рад). Так что, если тебя что-то не устраивает, лучше просто отказаться от человека сразу — поверь, «переделать» его вряд ли удастся.

Секс

Если ты сама поднимаешь эту тему или часто допускаешь двусмысленность, то в глазах мужчины автоматически переходишь в ранг потенциальной любовницы. А потому не поднимай тему секса сама. Если же мужчина настойчиво сам хочет поговорить об этом, то, поверь, он смотрит на тебя как кот на сметану, а не как Ромео на Джульетту.

Риторические вопросы