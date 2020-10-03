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Любовная зависимость: 10 признаков нездоровых отношений 

Умная 9 часов назад
10 признаков нездоровых отношений
Фото: Умная
Между любовью и любовной зависимостью тонкая грань. Отличить одно от другого не так просто: оба чувства невероятно сильны и захлестывают с головой. Но если любовь — это созидательное состояние, то любовная зависимость разрушает нас изнутри и подтачивает основы нашей личности. Итак, поговорим о тревожных признаках любовной зависимости, на которые точно стоит обратить внимание:

Все мысли только о нем

“О чем он думает? Вспоминает ли меня? Почему так давно не пишет?” — знакомо?
Скучать по любимому не преступление, но вот если вы не можете думать ни о чем, кроме него и часами гипнотизируете телефон в надежде получить смс, то ситуация явно вышла за рамки нормы. Как минимум, мы имеем дело с болезненной фиксацией на другом человеке, как максимум — самую настоящую любовную зависимость.

Вы готовы отменить все свои планы, если он позовет встретиться

Вы с нетерпением предвкушаете вечер в баре с подругами или поход на выставку, как вдруг молодой человек сообщает, что неожиданно освободился сегодня. И вы сразу же бросаете все, чтобы отправиться на другой конец Москвы в объятия любимого. Нет ничего плохого в спонтанности, но если вы всерьез готовы жертвовать своими планами всякий раз, когда парню пришло в голову увидеться, — это явный признак поведения зависимого человека.

Вам плохо с возлюбленным — но без него еще хуже

Вы плачете и жалуетесь на молодого человека, но как только расстаетесь, начинаете страшно по нему скучать. Не обольщайтесь: дело тут вовсе не в пламенной страсти. Ненормально возвращаться к тому, кто заставляет вас страдать. Так поступают только те, кто страдает патологической привязанностью к партнеру.

Вам кажется, что без этих отношений жизнь не имеет смысла

Стоп: жизнь имеет смысл, даже если вы останетесь в полном одиночестве, без родителей и друзей. Потому что у вас всегда будете вы сами. Почему вы решили, что теперь должны посвятить всю себя любимому мужчине? Здесь возможны два варианта: либо у вас комплекс спасительницы, либо — любовная аддикция.

Вы уверены: вы всегда знаете, о чем он думает

К сожалению, никто не может читать мысли другого человека. Если вам кажется, что любимый — открытая книга, и у вас ментальная связь даже на расстоянии, это тревожный звоночек, говорящий об этом: о болезненном слиянии с возлюбленным и невозможности жить без него.

После начала отношений вы забросили хобби.

Раньше вы с удовольствием фотографировали или писали рассказы, а сегодня совершенно остыли к старым увлечениям. Иногда так случается, но на место надоевшего всегда приходит новое хобби. Если у вас этого не произошло, у нас плохие новости: ваше хобби теперь — любовная зависимость. Ведь в здоровых отношениях партнеры наоборот чувствуют прилив сил для саморазвития и занятий любимым делом: их вдохновляет любовь.

Вы постоянно чувствуете себя виноватой

Давайте сразу определимся: чувство вины — абсолютно нормальное явление, когда это реакция на реальную проблему или проступок. Тогда как в созависимых отношениях женщина берет на себя ответственность даже поступки любимого человека и объясняет его грубость тем, что недостаточно постаралась. Постоянное чувство вины — разрушительная эмоция, способная довести вас до глубочайшей депрессии. Разве «великая любовь» стоит лечения в психдиспансере?

Вам плохо, если он не говорит, что любит вас

И вы можете переживать из-за этого целый день. Конечно, нам важно слышать, что нас любят, но если слова «я тебя люблю» становятся наркотиком, это пугающий симптом. Нормально чувствовать себя счастливой, когда любимый сказал, как дорожит вами. Ненормально биться в истерике, если он забыл вам сказать об этом, уходя в спешке на работу.

Вы безоговорочно доверяете его мнению

Знакома ли вам такая ситуация: вы покупаете новую кофточку, о которой давно мечтали, а на свидании возлюбленный критикует ваш выбор. Сразу после свидания вы возвращаете покупку в магазин. Острая реакция на критику — первый признак низкой самооценки. А низкая самооценка — одно из неминуемых последствий психологической зависимости от любимого. Вам следует помнить, что у вас есть своя голова на плечах. Если любимый недоволен вашим выбором, что ж, на вкус и цвет товарищей нет.

Вы ревнуете его к каждой проходящей мимо женщине

Фундамент здоровых отношений — доверие друг к другу. Необоснованная ревность нормальна на начальном этапе, когда вы еще не знаете, точно ли молодой человек любит вас. Но когда вы уже давно вместе, а все еще не можете простить ему смс-ку от школьной подруги в час ночи и готовы разодрать лицо каждой, кто ему улыбнется — это нехороший симптом.
Если вы узнали себя хотя бы в четырех пунктах из десяти, попробуйте проанализировать ваши отношения: возможно, вы стали жертвой любовной зависимости. Помните: самое страшное последствие в этой ситуации — потеря собственной личности, воли и желания жить. Не стесняйтесь обратиться с проблемой к психологу: лучше пройти несколько сеансов у специалиста, чем искалечить себе психику в созависимых отношениях.
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