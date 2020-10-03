5 признаков мужчины, который будет изменять

Увы, но можно быть сногсшибательной красоткой, которая устраивает романтические вечера любимому, вкусно кормит и постоянно говорит комплименты, но при этом мужчина всё равно будет смотреть на других женщин и общаться с ними. Не нужно принимать это на свой счёт, ведь проблема в особенностях мужской натуры. Несмотря на то, что отношения подразумевают верность, не все мужчины могут её хранить.

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Отношения с такими мужчинами обречены на провал, поскольку что бы Вы для него ни делали, он будет смотреть на других. Чтобы не терять время и нервы, советую внимательно присмотреться к новому ухажёру. Если Вы заметили нижеперечисленные признаки, то значит Вы познакомились с гулящим мужчиной.

1. Он любит женское внимание. Сразу уточню, что мужское внимание приятно любому мужчине. Нормальные мужчины воспринимают его адекватно, с благодарностью. Но есть и те, кто не в силах скрыть, насколько ему оно нравится.

Его жизнь — безумный круговорот новых романов.

Он не может удержаться, чтобы не отвесить комплимент коллеге и попробовать познакомиться с ней после работы. Каждый женский взгляд, каждая улыбка вызывает у него восторг. Мужчина позиционирует себя как мачо-красавчика, и его гулянки по другим женщинам — это лишь вопрос времени.

2. Он очень скрытен. На его телефоне стоит пароль? Он тщательно оберегает личное пространство? История браузера постоянно чистится? Скорее всего, мужчина пытается скрыть свои отношения на стороне.

Я прекрасно понимаю важность личного пространства. Но адекватный мужчина не будет ставить пароли на телефон и пытаться его спрятать. Если у него никого нет, то и скрывать ему нечего.

Подумайте — если мужчина так рьяно оберегает личное пространство в самом начале отношений, то что будет потом?

Скорее всего, у него на примете уже есть другая, с которой он параллельно ведёт общение.

3. Он опытный дамский угодник. Если мужчина, с которым Вы недавно познакомились, на свидании показал себя настоящим принцем из сказки, не нужно радоваться раньше времени. Тут может быть два варианта.

Первый — Вам крупно повезло, и Вы действительно смогли каким-то чудом отхватить сказочного принца, который вежлив, галантен, умён и прекрасно умеет общаться с женщинами. Второй — он опытный дамский угодник, который покорил несколько десятков женских сердец, и Вы для него скоро станете ещё одной галочкой в длинном списке побед. Не нужно задирать самооценку и думать, что все другие женщины были пустышками, раз он бросил их всех.

4. Он постоянно ревнует. Известный парадокс отношений: чем больше человек ревнует, тем выше вероятность того, что он не хранит верность.

Статистика это подтверждает: бо́льшая часть ревнивцев предавала своих женщин.

Он просто сам совершал те вещи, которая рисует его собственная фантазия.

Если Вы заметили, что новый кавалер начинает устраивать сцены и скандалы на пустом месте, то не нужно строить иллюзий, что у него сильные чувства. Эти надуманные фантазии рано или поздно им воплотятся.

5. Он часто лжёт. Доверие — одна из самых важных вещей в отношениях. Невозможно доверять мужчине, который постоянно обманывает. Причём за неделю знакомства Вы могли поймать мужчину на любой лжи(даже не мелкой) с десяток раз.