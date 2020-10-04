Стереотип о том, что влюбленность в мужчину, который годится тебе в отцы, — это ужасно, кажется, неискореним. А уж браки с большой разницей в возрасте и подавно вещь непостижимая и недопустимая. Но настоящая любовь не знает условностей. Тем не менее, полюбив зрелого мужчину, можно столкнуться с некоторыми трудностями, о который сейчас и расскажет «Рамблер».

Разные интересы

Общие интересы — вещь коварная. То, что вас интересуют несколько разные вещи, может стать понятно почти сразу, а может — только через несколько лет совместной жизни. Тебя тянет на дискотеку, а он хочет поехать на дачу. Ты второй месяц мечтаешь позвать друзей, а ему хочется спокойно провести вечер субботы. Если такие столкновения интересов будут происходить регулярно, частых ссор не избежать.

Проблемы с родителями

Опыт показывает: процент родителей, которые одобряют брак дочери со своим ровесником, стремится к нулю. На самом деле твои папа и мама вовсе не враги народа, они искренне желают тебе счастья. И им кажется, что ты никак не можешь быть счастлива «с этим стариком». Постарайся убедить их в том, что именно этот человек — твоя судьба. И да, ты в этом уверена. Возможно, убеждение дастся нелегко, но рано или поздно глядя на то, как ты счастлива, они все поймут, ведь они тебя очень любят.

Проблемы с детьми. Его детьми

Будь готова к тому, что его взрослая дочь не придет в восторг, что новая «мама» на пару лет ее моложе. Впрочем, здесь все зависит от того, насколько часто и насколько тесно его дети общаются с отцом. Возможно, у них давно своя жизнь, а папу они только поздравляют с Новым годом. Или тебе повезет, и его сын или дочь окажутся прогрессивными современными людьми, которые с радостью придут на вашу свадьбу.

Проблемы со здоровьем

Если ты соберешься замуж за мужчину, который заметно старше тебя, то наверняка не раз услышишь, что лет через десять тебе наверняка «придется судно за ним выносить». Конечно, бывает всякое, и тебе нужно быть морально готовой к тому, что через некоторое время твой избранник может сильно сдать. Но продолжительность жизни в современном мире растет, а ее качество улучшается. Поэтому, пожалуй, не стоит паниковать раньше времени: если он следит за своим здоровьем, то его молодости ничто не угрожает.

Проблемы с обществом