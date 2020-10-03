Как вызвать у мужчины желание завоевывать вас 

Юлия Ланске, love-коуч No 1 в мире по признанию международной премии iDate Awards, раскрывает 7 приемов, как без волшебной палочки и приворотного зелья заполнить собой мужской разум и включить в нем охотника

Чувственная внешняя привлекательность женщины сразу зажигает мужчин. Но когда ее магический эффект ослабляется, женщинам нужно проявлять изобретательность.

Как же побудить мужчину ходить за вами по пятам и томиться в ожидании встречи?

Игры разума

Вся соль в мужской психологии. Главное — знать, на какие кнопочки нажать. И пусть все мужчины разные, есть 7 универсальных методов воздействия, подходящих для каждого достойного мужчины.

Вдохновение. Стимулируйте в мужчине процесс самопознания и раскрытия лучшей версии себя. Пусть он рядом с вами чувствует себя сильнее, ресурснее, интереснее — практически супергероем. И чтоб снова и снова ощущать это сладкое чувство, он будет стараться находиться рядом с той, кто вызывает ее, то есть, с вами.

Магия языка тела. А в частности, взгляда. Флиртующий кокетливый зрительный контакт — это мощная связь между вами и мужчиной. А еще — явный символ интереса и открытости для дальнейшего взаимодействия. Покажите ему кокетливо улыбающимся взглядом, что он «увиден» — то есть, интересен, привлекателен, желанен. Приправьте это легкими грациозными жестами и движениями — эффект будет потрясающим!

Ваша тайна. Расскажите ему какую-нибудь историю о себе, не забыв упомянуть, что это под грифом «совершенно секретно» и что до него вы этого никому не рассказывали. Мужчина почувствует свою уникальность в вашей жизни, и это побудит его сделать кое-какие выгодные для вас выводы. Важно, чтоб история была нейтральной, легкой, возможно, слегка забавной, интересной, подчеркивающей ваши достоинства.

Загадка. Поддразнивайте его интригующими фразами. К примеру «Рассказать тебе или не рассказать кое-что, хм? Наверное, в следующий раз!» или «Знаешь, тут мне в голову пришла одна мысль про тебя, но наверное мне надо с ней пожить, хорошенько обдумать, а потом я с тобой поделюсь». Используйте этот прием не только в разговоре, но и в поведении — удивляйте и разогревайте интерес тогда, когда он этого не ждет.

Уверенность. Иногда в кино мужчина встречает грустную, печальную женщину, влюбляется и превращает ее жизнь в сказку. Но в реальности неуверенность в себе привлекает мужчин, пользующихся женской уязвимостью. Уверенность — магнит для успешных, достойных мужчин. Поэтому излучайте ее, но не «сваливайтесь» в надменность.

Занятость. Покажите, что на мужчине свет клином не сходится, и что у вас есть личные дела, интересы, хобби. Это заставит его не только скучать по вам, но и поможет лично вам не раствориться в мужчине без остатка. Пусть он видит, что вы чем-то увлечены, развиваетесь, что у вас есть своя вселенная, в которой вам комфортно без него. Возможно, он слегка приревнует вас к ней — а это вам и на руку!

Желание быть завоеванной. Некоторые женщины любят преследовать мужчин: от изучения качества и количества лайков до буквального хождения за ним по пятам. Но где вы видели, чтоб дичь преследовала охотника? Даже представить смешно! Оставьте ему это развлечение и всячески поддерживайте его приемами выше.

Надеюсь, эти маленькие хитрости помогут вам наладить личную жизнь. Небольшой совет — не заставляйте мужчину долго завоевывать вас. Дарите ему себя, не насыщая до конца. И тогда его охотничий инстинкт не ослабеет и через 20—30 лет.