Главные плюсы отношений на расстоянии 

«В России особое отношение к отъездам, потому что — с глаз долой — из сердца вон.» — писал Давид Самойлов в своей прозе. С международной глобализацией выросла потребность людей быть мобильными, многие люди буквально «живут на чемоданах», благодаря своим работам. Как же тогда строить отношения, когда ты постоянно в отъезде?

Исследования показывают, что более 60 процентов людей в больших городах хотя бы один раз состояли в отношениях на расстоянии. Будь вы студентом, который уехал учиться в другой город, командировочным инженером или музыкантом — разлука с любимым человеком неизбежна.

Раньше к таким отношениям все относились крайне негативно — на них сразу ставили клеймо «обречены». Недавно психологи проводили исследование, где сравнивали пары, которые живут вместе и пары, в которых люди живут в разных городах (и даже странах) и видят друг друга редко. Исследование показало, что между этими парами действительно есть различия, а именно:

Междугородние отношения не вызывают меньше эмоций и удовлетворения, чем сожительство. Более 700 пар в отношениях на расстоянии не чувствуют значительных различий. Люди, которые живут далеко от своих партнеров, не являются более несчастными в своих отношениях, чем люди, которые живут рядом со своим партнером.

Расстояние уменьшает шанс на плохую интимную близость. При редких встречах интимная близость рассматривается как скорее как подарок, нежели чем как бытовая ситуация. Это увеличивает шансы партнеров раскрыться при занятии любовью.

Расстояние увеличивает эмоциональную близость. Междугородние пары чувствуют себя более близкими друг к другу, отчасти потому, что этот тип пар больше рассказывают о себе в течение дня. Также группа психологов-исследователей обнаружила, что междугородние пары имеют низкий уровень «проблемного» общения, в том числе они значительно меньше проявляют «психологическую агрессию по отношению к своему партнеру». В отношениях на расстоянии, пары идеализируют друг друга и поведение своих партнеров. В конце концов, намного легче представить своего парня как рыцаря, когда вам не нужно смотреть на его грязное белье или смотреть, как он разговаривает с едой в зубах.

Пары счастливее, если знают, что это расстояние — временно. Партнеры на дальние расстояния, которые уверены, что они скоро будут рядом со своими партнерами, более удовлетворены и менее обеспокоены.

Некоторые люди предпочитают отношения на больших расстояниях. В том же исследовании некоторые участники сообщили, что они знают, что они съедутся со своими партнерами, но были недовольны этим результатом. Другие чувствовали неуверенность в своем будущем со своими партнерами. Это говорит о том, что есть множество людей, которые могут предпочесть оставаться в вечных отношениях на расстоянии, а некоторые люди могут специально активно искать отношения на расстоянии, чтобы идеально совмещать романтизм и свою независимость.

Женщины легче адаптируются к расстоянию. Женщины лучше адаптируются как к расстоянию, так и к возможному расставанию. Мужчины же переживают разлуку гораздо тяжелее.

В отношениях на расстоянии, партнеры не думают о том, что их пара — нестабильна. По сравнению с людьми, которые живут вместе, люди в отношениях на расстоянии с большей вероятностью утверждают, что они все равно будут встречаться через год, и что они однажды поженятся. Однако на самом деле процент пар, которые расстаются на расстоянии практически такой же, как и процент расставаний людей, которые живут вместе.

К сожалению, исследование также показало, что одна треть пар, которые состоят в отношениях на расстоянии, расстается в течение трех месяцев после воссоединения.

Если вам все-таки пришлось разделиться с вашим партнером, вот советы психолога, которые вам помогут:

Делитесь чувствами со своим партнером. Низкий уровень психологического стресса — залог крепких отношений. Cделайте все возможное, чтобы уменьшить психологический стресс и напряжение на психологическом уровне; такая легкость может принести пользу отношениям.

Постарайтесь на обращать внимание на количество километров, которые вас разделяют. Пары, которые живут очень далеко друг от друга, часто впадают в стрессовое состояние просто из-за цифры, которую показывает гугл карты.

Доверяйте своему партнеру. Насколько вы уверены в своем партнере и будущем своих отношений? Повысьте чувство стабильности в своих отношениях, обсуждая и планируя свое будущее.

Полюбите путешествия. Говорите открыто о том, что значит быть в отношениях на дальних расстояниях и разбивайте любые заблуждения.

Найдите себе любимое дело, которое отгородит вас от постоянных мыслях о разлуке. Это будет хорошо не только для вас, но и для вашего партнера, который будет знать, что вы чувствуете себя комфортно.