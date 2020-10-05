Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

6 самых травматичных видов секса согласно статистике 

BigPicture.ru 5 часов назад
6 самых травматичных видов секса
Фото: BigPicture.ru
Еще Ильф и Петров справедливо заметили, что наука статистика знает все. Известно ей и то, какие виды секса наиболее опасны с точки зрения получения травм. Вы будете удивлены, но в этом списке нет никаких экзотических половых излишеств и все очень пристойно. Сказывается закон больших чисел — наиболее популярные способы интима в общей массе и дают большое число травмированных.
Однажды Американский центр контроля и профилактики озаботился подсчетом людей, пострадавших и даже погибших в процессе занятия любовью. В скучном статистическом отчете полно выражений типа «перенапряжение от повторяющихся действий» и «негативное воздействие вибрации», но мы постараемся изложить его суть простым человеческим языком. Да, мы не учитывали всякие экстраординарные случаи, типа падения в момент оргазма с высоты — эти ситуации нужно рассматривать отдельно.

Оральный секс

Американские ученые назвали оральный секс наименее опасным видом интимного контакта. Количество травм, полученных во время минета или куннилингуса ничтожно мало и это не может не радовать. Единственное исключение из правила — аутофелляция, то есть оральное самоудовлетворение. В этом случае шанс получить травму позвоночника достаточно велик.

Использование секс-игрушек и подручных предметов

Для секс-игрушек и вообще предметов, используемых для постельных игр, типична одна проблема — застревание. Ученые пытались собрать какую-то более или менее точную информацию о самых опасных объектах, но не справились с этой задачей. Исследователи из журнала Sexual Medicine Review сообщили: находчивость людей настолько неисчерпаема, что описание всех предметов, создавших проблемы, представить просто невозможно.

Поза наездницы

Женское влагалище очень эластично в отличие от эрегированного пениса. Но об этой важной разнице помнят далеко не все дамы. Именно поэтому поза наездницы ежегодно отправляет на больничные койки десятки тысяч мужчин. Перелом пениса — не слишком часто встречающийся в урологии случай, но в масштабах планеты получается удручающая картина.
«Международный журнал импотенции» (да, есть и такое издание) писал, что 10% всех переломов происходит из-за позы наездницы. Более того, в нем же пишут, что несмотря на невыносимую боль при переломе, некоторые мужчины умудряются не обращаться в больницу, поэтому точно число травмированных неизвестно.

Мастурбация

Уже объявлено официально, что ни слепота, ни рост волос на ладонях поклонникам самоудовлетворения не грозят. А вот переломы пениса и травмы влагалища в их практике случаются не так уж и редко. Интересно, но в восточных регионах планеты травмы при мастурбации фиксируются значительно чаще, так как народ там более склонен к уединению и гораздо изобретательнее европейцев и американцев.
Сказывается и пробелы в образовании. Например, в одной из ближневосточных стран был зафиксирован такой случай перелома члена: мужчина был уверен, что в его «дружке» есть кости и хотел «похрустеть» им как пальцами рук. Разумеется, он потерпел фиаско и надолго остался без любимой игрушки.

Миссионерская поза

Уже упомянутый нами «Международный журнал импотенции» утверждает, что при переломах пениса в 26% случаев виновата… миссионерская поза. Да-да, не «наездница», с ее скромными 10%, а именно позиция, которую мы считаем классической и наименее рискованной. Вполне возможно, такая удручающая цифра связана с тем, что эта поза наиболее распространена в мире, а кое-где считается единственной разрешенной.

Коленно-локтевая поза

Опять переломы пениса и в этот раз почетное первое место по травматизму. Его занимает любимая многими коленно-локтевая поза. 41% случаев травм мужского полового органа получают именно при таком способе проникновения. Но есть и другое мнение — в 2014 году журнал Advances in Urology утверждал, что поза наездницы все-таки более опасна, ведь мужчина почти не контролирует ситуацию, а женщина не сразу может заметить, если что-то пошло не так.
Кстати, гетеросексуальные контакты признаны более рискованными, с точки зрения травматизма, чем гомосексуальные. Соотношение травмированных составляет 67 и 10% соответственно.
BigPicture.ru: последние новости
Не только кухня, дети и церковь: вся правда о жизни горожанок Средневековья Не только кухня, дети и церковь: вся правда о жизни горожанок Средневековья Половое воспитание в Китае, или Почему культурная революция не может заменить сексуальную Половое воспитание в Китае, или Почему культурная революция не может заменить сексуальную 22 худших фото влюбленных парочек, которые вы когда-либо видели 22 худших фото влюбленных парочек, которые вы когда-либо видели
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как с первого взгляда вычислить породистую женщину
Как с первого взгляда вычислить породистую женщину
Врач назвал самое полезное масло для готовки
Врач назвал самое полезное масло для готовки
Хромченко показала брюки, которые моментально молодят
Хромченко показала брюки, которые моментально молодят
Новости партнеров
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Как живет последняя любовница Валерия Золотухина
03:12
Как живет последняя любовница Валерия Золотухина
Любовь Звёзды
Девушка потратила миллионы, чтобы быть клоном Бузовой
03:02
Девушка потратила миллионы, чтобы быть клоном Бузовой
Красота Звёзды
Что стало с единственной внучкой Гурченко
03:42
Что стало с единственной внучкой Гурченко
Звёзды Дети
Что будет, если каждый день пить капустный сок
02:38
Что будет, если каждый день пить капустный сок
Еда Здоровье
Минпросвещения рассказало о введении дистанционки
00:31
Минпросвещения рассказало о введении дистанционки
Дети
Простые способы избавиться от седых волос
03:15
Простые способы избавиться от седых волос
Красота
Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен
03:12
Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение