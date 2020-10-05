6 самых травматичных видов секса

Еще Ильф и Петров справедливо заметили, что наука статистика знает все. Известно ей и то, какие виды секса наиболее опасны с точки зрения получения травм. Вы будете удивлены, но в этом списке нет никаких экзотических половых излишеств и все очень пристойно. Сказывается закон больших чисел — наиболее популярные способы интима в общей массе и дают большое число травмированных.

Однажды Американский центр контроля и профилактики озаботился подсчетом людей, пострадавших и даже погибших в процессе занятия любовью. В скучном статистическом отчете полно выражений типа «перенапряжение от повторяющихся действий» и «негативное воздействие вибрации», но мы постараемся изложить его суть простым человеческим языком. Да, мы не учитывали всякие экстраординарные случаи, типа падения в момент оргазма с высоты — эти ситуации нужно рассматривать отдельно.

Оральный секс

Американские ученые назвали оральный секс наименее опасным видом интимного контакта. Количество травм, полученных во время минета или куннилингуса ничтожно мало и это не может не радовать. Единственное исключение из правила — аутофелляция, то есть оральное самоудовлетворение. В этом случае шанс получить травму позвоночника достаточно велик.

Использование секс-игрушек и подручных предметов

Для секс-игрушек и вообще предметов, используемых для постельных игр, типична одна проблема — застревание. Ученые пытались собрать какую-то более или менее точную информацию о самых опасных объектах, но не справились с этой задачей. Исследователи из журнала Sexual Medicine Review сообщили: находчивость людей настолько неисчерпаема, что описание всех предметов, создавших проблемы, представить просто невозможно.

Поза наездницы

Женское влагалище очень эластично в отличие от эрегированного пениса. Но об этой важной разнице помнят далеко не все дамы. Именно поэтому поза наездницы ежегодно отправляет на больничные койки десятки тысяч мужчин. Перелом пениса — не слишком часто встречающийся в урологии случай, но в масштабах планеты получается удручающая картина.

«Международный журнал импотенции» (да, есть и такое издание) писал, что 10% всех переломов происходит из-за позы наездницы. Более того, в нем же пишут, что несмотря на невыносимую боль при переломе, некоторые мужчины умудряются не обращаться в больницу, поэтому точно число травмированных неизвестно.

Мастурбация

Уже объявлено официально, что ни слепота, ни рост волос на ладонях поклонникам самоудовлетворения не грозят. А вот переломы пениса и травмы влагалища в их практике случаются не так уж и редко. Интересно, но в восточных регионах планеты травмы при мастурбации фиксируются значительно чаще, так как народ там более склонен к уединению и гораздо изобретательнее европейцев и американцев.

Сказывается и пробелы в образовании. Например, в одной из ближневосточных стран был зафиксирован такой случай перелома члена: мужчина был уверен, что в его «дружке» есть кости и хотел «похрустеть» им как пальцами рук. Разумеется, он потерпел фиаско и надолго остался без любимой игрушки.

Миссионерская поза

Уже упомянутый нами «Международный журнал импотенции» утверждает, что при переломах пениса в 26% случаев виновата… миссионерская поза. Да-да, не «наездница», с ее скромными 10%, а именно позиция, которую мы считаем классической и наименее рискованной. Вполне возможно, такая удручающая цифра связана с тем, что эта поза наиболее распространена в мире, а кое-где считается единственной разрешенной.

Коленно-локтевая поза

Опять переломы пениса и в этот раз почетное первое место по травматизму. Его занимает любимая многими коленно-локтевая поза. 41% случаев травм мужского полового органа получают именно при таком способе проникновения. Но есть и другое мнение — в 2014 году журнал Advances in Urology утверждал, что поза наездницы все-таки более опасна, ведь мужчина почти не контролирует ситуацию, а женщина не сразу может заметить, если что-то пошло не так.

Кстати, гетеросексуальные контакты признаны более рискованными, с точки зрения травматизма, чем гомосексуальные. Соотношение травмированных составляет 67 и 10% соответственно.