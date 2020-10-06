8 настоящих причин вашего одиночества 

Каждый из нас ищет эмоциональную близость, поддержку и взаимность, однако не всем в итоге удается встретить того самого человека, который действительно будет любить и сможет дать то, в чем вы нуждаетесь. Даже если при первом знакомстве вам кажется, что кандидат идеально подходит на роль спутника жизни, то со временем вы начинаете понимать, что он абсолютно не ваш идеал и общение с ним вас больше тяготит, чем вдохновляет. Почему же на самом деле вы до сих пор одиноки и как это исправить — в материале Passion.ru.

Определенное воспитание

Если вам в детстве внушили, что отношения должны развиваться определенным образом и партнер может делать то, что не противоречит вашим принципам, то, повзрослев, вы будете рассматривать лишь этот сценарий и не согласитесь ни на что другое. С одной стороны, это не так уж плохо, ведь вы имеете четкие представления, что вам нужно для счастья, и пытаетесь этого добиться. Но с другой — вам не свойственна гибкость, вы не рассматриваете возможность компромиссов и четко стоите на своем. И если подобная позиция вначале отношений воспринимается партнером на ура, то со временем его пыл начинает угасать, он чувствует себя неуютно (ведь абсолютно все, что бы он не делал, подвергается критике или оптимизации с вашей стороны) и он просто уходит к другой, более сговорчивой даме. Попробуйте проанализировать, что именно для вас является приоритетным, какими принципами вы не поступитесь никогда, а какие бы могли пересмотреть ради построения крепких и гармоничных отношений.

Нежелание терять свободу

Даже если друзья и родные ходят за вами по пятам и неустанно напоминают про «тикающие часики», вы все равно подсознательно не готовы к отношениям. Нет, вы ничего не имеете против семейных ценностях и даже нет-нет, да и грезите о большой взаимной любви, но при этом четко понимаете, что вам придется чем-то пожертвовать, например, своей свободой. И именно этот страх не дает вам возможности по-настоящему с кем-то сблизиться и обрести гармоничный союз. Вы понимаете, что свобода значит для вас гораздо больше и потому не спешите с ней расставаться. В этом случае психологи рекомендуют определиться: либо вы вполне комфортно чувствуете себя в формате «solo» и не реагируете на стереотипы и чужое мнение, либо вы все же решаетесь создать с кем-то семью и пересматриваете свои границы, чтобы впустить другого человека в свою жизнь, оставив себе определенную неприкосновенность.

Страх близости

Еще одна причина затянувшегося одиночества — страх близости. Другими словами, вы по какой-то причине не готовы идти на сближение с человеком, предпочитая держаться на определенной дистанции (будь то близкие люди, друзья или коллеги). Вы стараетесь не подпускать к себе никого в силу определенных причин. Данную проблему можно решить совместно с экспертом, определив сначала ее первопричину и подобрав варианты решения, которые подойдут именно вам.

Неудачный прошлый опыт

Пережив неудачный роман (или даже череду неудачных романов) многие люди решают для себя не начинать новые отношения и попытаться найти положительные моменты в своем одиночестве. Именно страх неудач и боль заставляет их с опаской относиться к противоположному полу или вовсе отказаться от личного счастья (иначе, по их мнению, им снова разобьют сердце и заставят страдать). По мнению психологов, именно уверенность в том, что новая история будет развиваться по старому сценарию лишает их возможности обрести счастье в дальнейшем. Они сами себя программируют на неудачи, уверены психологи, ведь вместо того, чтобы верить в лучшее и дать себе еще один шанс, они просто заранее опускают руки и занимают выжидательную позицию. Как это исправить? Поверить в себя и попытаться вновь довериться людям. И тогда, наверняка, судьба поможет вам встретиться с тем самым единственным, который вернет вам веру в любовь и надежду на счастье.

Завышенные ожидания

Некоторые люди никак не могут отыскать свою вторую половинку лишь по одной простой причине. В своих мечтах они рисуют свой идеал и, бывает, тратят на его поиски всю свою жизнь. Мы не говорим, конечно, что нужно опускаться до крайностей, однако, согласитесь, если вы ждете принца на белом коне, то и сами должны ему соответствовать. Подумайте, соответствуете ли вы тому образу, который сами себе нарисовали или может стоить пересмотреть некоторые критерии и выбрать того человека, с которым вам будет легко и комфортно (и ничего, что он не дотягивает до образа королевской особы, который вы сами себе когда-то придумали).

Ориентирование на карьеру, а не на семью

Современные женщины (как и мужчины) зачастую не хотят тратить свое время на отношения, предпочитая строить карьеру и добиваться финансовых высот. Поэтому им просто некогда тратить силы, нервы и деньги на постоянного партнера и планировать с ним совместное будущее. Они скорее выберут мимолетные необременительные отношения, без каких-то бытовых моментов и прочих семейных «радостей». Что можно сделать в этом случае? Найти такого же карьериста, с которым вы будете, что называется, на одной волне и точно не погрязнете в бытовых вопросах.

Неуверенность в себе…

Практически у всех людей есть слабости, комплексы и недостатки, которые мешают им наслаждаться жизнью в полной мере и добиваться всего, чего они хотят. Большинство моментов, которые им кажутся отталкивающими другими людьми воспринимаются вполне нормально. Например, очень многие дамы стесняются своей внешности, считая, что она далека от идеала, а мужчины не обращают на это никакого внимания, абсолютно искренне считая их настоящими красавицами. Поэтому, если вам что-то не нравится в себе, это не значит, что и других это будет тоже отталкивать. Все может случиться с точностью до наоборот, и вы встретите того, кто полюбит вас всей душой, обращая внимание на одни лишь достоинства, а не несовершенства.

Или, напротив, излишняя самоуверенность

Некоторые люди никак не могут обрести счастья в личной жизни лишь потому, что считают, что со всеми вопросами справятся самостоятельно, поэтому им просто не видят смысла в том, чтобы привязываться к кому-либо. Однако по мнению психологов, это заблуждение и вторая половинка нужна хотя бы для того, чтобы разделить с ней радость или горе, спланировать совместное будущее и добиться каких-то впечатляющих целей. Никто не спорит, что вы самостоятельны и многое вам по плечу, однако согласитесь, что даже радость побед лучше разделить с близким человеком.