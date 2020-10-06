Школьная учительница решилась на замужество вслепую

Школьная учительница из английского города Гастингс решилась на замужество вслепую. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на реалити-шоу Married at First Sight («Женаты с первого взгляда»).

25-летняя Мишель увидела своего будущего мужа, 31-летнего Оуэн из города Шеффилд, незадолго до торжественной церемонии. «У меня бешено бьется сердце», — призналась она тогда. Британка расплакалась, когда шла к алтарю, где ее ждал жених и ее отец Гэри.

Последние отношения Мишель завершились три года назад.

«Я определенно человек, который предпочитает быть в отношениях, но не любит ходить на свидания, — объяснила она свое участие в телешоу. — Я даже не знаю, как нужно флиртовать. Обычно я чувствую себя очень неловко; я либо смущаюсь и молчу, либо меня прорывает, и я не могу умолкнуть».

Мишель отметила, что всегда мечтала встретить заботливого, доброго и веселого партнера, который также готов к честному и открытому разговору.

Приглашенные на реалити-шоу специалисты изучили анкеты потенциальных кандидатов, а также отправили участников на интервью с психологом. В результате отбора эксперты подобрали для Мишель, по их мнению, идеальную пару для брака — менеджера по продажам Оуэна.

«Я чувствую себя уверенно почти в любой ситуации, кроме свиданий. Я впадаю в ступор перед привлекательной женщиной», — признался жених. Он решил выйти на пенсию к 40 годам, поэтому последние годы посвящал себя карьере. В свободное время он работает волонтером в детском хосписе. «Друзья иногда говорят мне, что я слишком милый, но сам я не считаю себя таковым», — скромно заметил он.

Несмотря на обоюдное волнение и тревоги, жених и невеста понравились друг другу. «Мишель очень привлекательная. Меня очень к ней тянет», — говорит Оуэн. Мишель также призналась, что почувствовала приятные эмоции при встрече с женихом. Молодожены уже некоторые время живут вместе. Неизвестно, удалось ли им найти общий язык и что они планируют делать дальше.