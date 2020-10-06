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Искавший девушку мужчина купил билборд со своей фотографией и сумел найти любовь 

Lenta.ru 4 часа назад
Мужчина купил билборд с фотографией и нашел любовь
Фото: Mark Rofe
Житель английского города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, установивший в центре Манчестера билборд с объявлением о поиске девушки, сумел найти любовь. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В январе 2020 года 30-летний Марк Роф (Mark Rofe), на тот момент работавший маркетологом, разместил в городе рекламный щит размером шесть на три метра. На нем была размещена фотография мужчины и подпись: «Одиноки? Встречайтесь с Марком. Это может быть знак, которого вы ждали. Заходите на сайт DatingMark.co.uk». Это стоило ему 425 фунтов стерлингов (43,2 тысячи рублей по текущему курсу).

На сайте Роф указал исчерпывающую информацию о себе. Он описал себя как «крайне красивого и скромного».

Британец написал, что его рост — 1,8 метра, длина указательного пальца — 6,82 сантиметра, а цвет глаз — «#4e4f5f’», то есть «темный серо-синий». Кроме того, Роф указал, что у него есть двое друзей, и он целовал «более трех девушек». На свидание с ним согласились пойти более тысячи девушек.
В воскресенье, 4 октября, англичанин заявил, что еще в феврале начал встречаться с девушкой, одной из первых откликнувшейся на его объявление. Он не назвал ее имя, но рассказал, что ей 28 лет, она писательница, и у нее хорошее чувство юмора. В беседе с журналистами Роф выразил надежду, что «его успех подбодрит и других мужчин со средними внешними данными, которые тоже ищут любовь».
Он признался, что до встречи с ней позвал на свидание еще четыре девушки из тех, что ему написали. В итоге три из них согласились, а одна отказалась, так как ее зарегистрировал на сайте ее друг без ее ведома.
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