Названы признаки хорошего любовника 

Телесно-ориентированный психотерапевт Антон Орлов поделился сведениями о признаках мужчины, который будет хорош в интимном отношении, сообщает ИА DEITA.RU.

Как подсказал сексолог, важно, чтобы мужчина сохранял контроль над собственным телом. Это удобно проверить в танце, пишет «Рен-ТВ».

«Проведите свидание на уроке по обучению танцами. Советую как раз-таки танго»,

— предложил Антон Орлов.

Также психолог считает необходимым совпадение партнеров в «эмоциональном и энергетическом уровне». Кроме того, он порекомендовал проверить, приятны ли прикосновения данного конкретного мужчины — это лучше выяснить заранее.

Отдельно эксперт отметил взаимосвязь между манерой вождения и сексуальным темпераментом: если есть агрессия в одной из этих сфер, она может быть и во второй.