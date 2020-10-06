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Названы признаки хорошего любовника 

Deita.ru 3 часа назад
Названы признаки хорошего любовника
Фото: Deita.ru
Телесно-ориентированный психотерапевт Антон Орлов поделился сведениями о признаках мужчины, который будет хорош в интимном отношении, сообщает ИА DEITA.RU.
Как подсказал сексолог, важно, чтобы мужчина сохранял контроль над собственным телом. Это удобно проверить в танце, пишет «Рен-ТВ».

«Проведите свидание на уроке по обучению танцами. Советую как раз-таки танго»,

— предложил Антон Орлов.
Также психолог считает необходимым совпадение партнеров в «эмоциональном и энергетическом уровне». Кроме того, он порекомендовал проверить, приятны ли прикосновения данного конкретного мужчины — это лучше выяснить заранее.
Отдельно эксперт отметил взаимосвязь между манерой вождения и сексуальным темпераментом: если есть агрессия в одной из этих сфер, она может быть и во второй.
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Любовь , Антон Орлов , РИА "Дейта"
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