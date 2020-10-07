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Ведущую Первого канала осудили за советы женщинам по удержанию мужчин 

Lenta.ru 7 октября 2020
Ведущую Первого канала осудили за советы женщинам по удержанию мужчин
Фото: Lenta.ru
Пользователи соцсети Twitter осудили ведущую «Давай поженимся!» на Первом канале Розу Сябитову за советы, которые она дала женщинам при желании успешно выйти замуж. Обсуждение началось с записи пользовательницы с ником Марья Туранова.
Она опубликовала фрагмент из интервью ведущей проекта YouTube-каналу «Отдых Миллионера». В отрывке, озаглавленном «Как правильно удержать любимого мужчину», Сябитова подчеркнула, что женщина, дав клятву во время заключения брака, должна ее соблюдать. А значит — терпеть все проявления супруга, в том числе измены.
Она также заметила, что мужчина изменяет только если жена недостаточно удовлетворяет супруга. «Гуляет, потому что недобирает. Поэтому утром ты его отпускаешь с пустыми яичками, вечером кормишь мясом, и у тебя никогда не болит голова», — сказала Сябитова.
Высказывания ведущей возмутили пользовательницу. «По-моему, Розе Сябитовой нужно пойти на *** и с таким позиционированием никогда больше не вылезать на федеральном канале», — написала Туранова. С ней согласились многие в комментариях. Так, purpolly понадеялась, что никогда не будет замужем, так как, похоже, это «наказание какое-то». Пользователь deveeps заметил, что фраза про пустые яички причинила ему физический дискомфорт.
Среди юзеров были и те, кто посчитал советы ведущей правильными. «А что именно не так?» — обратился к автору поста foto_moto. По мнению _nushoti, в том, что сказала Сябитова, «ничего такого нет». Она заметила, что, вероятно, такое отношение у ведущей сформировалось из-за воспитания в семье. Пользователь by_onelove посчитал верными советы, если речь касается любимого человека.
Ранее Сябитова опубликовала способ женить на себе мужчину. По ее словам, самый старый и проверенный вариант — стать для него незаменимой и показать, как он вам необходим.
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Женский форум
Любовь , Женская измена , Роза Сябитова
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