Ведущую Первого канала осудили за советы женщинам по удержанию мужчин 

Пользователи соцсети Twitter осудили ведущую «Давай поженимся!» на Первом канале Розу Сябитову за советы, которые она дала женщинам при желании успешно выйти замуж. Обсуждение началось с записи пользовательницы с ником Марья Туранова.

Она опубликовала фрагмент из интервью ведущей проекта YouTube-каналу «Отдых Миллионера». В отрывке, озаглавленном «Как правильно удержать любимого мужчину», Сябитова подчеркнула, что женщина, дав клятву во время заключения брака, должна ее соблюдать. А значит — терпеть все проявления супруга, в том числе измены.

Она также заметила, что мужчина изменяет только если жена недостаточно удовлетворяет супруга. «Гуляет, потому что недобирает. Поэтому утром ты его отпускаешь с пустыми яичками, вечером кормишь мясом, и у тебя никогда не болит голова», — сказала Сябитова.

Высказывания ведущей возмутили пользовательницу. «По-моему, Розе Сябитовой нужно пойти на *** и с таким позиционированием никогда больше не вылезать на федеральном канале», — написала Туранова. С ней согласились многие в комментариях. Так, purpolly понадеялась, что никогда не будет замужем, так как, похоже, это «наказание какое-то». Пользователь deveeps заметил, что фраза про пустые яички причинила ему физический дискомфорт.

Среди юзеров были и те, кто посчитал советы ведущей правильными. «А что именно не так?» — обратился к автору поста foto_moto. По мнению _nushoti, в том, что сказала Сябитова, «ничего такого нет». Она заметила, что, вероятно, такое отношение у ведущей сформировалось из-за воспитания в семье. Пользователь by_onelove посчитал верными советы, если речь касается любимого человека.

Ранее Сябитова опубликовала способ женить на себе мужчину. По ее словам, самый старый и проверенный вариант — стать для него незаменимой и показать, как он вам необходим.