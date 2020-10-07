Как женщины оценивают мужчин на первом свидании 

Первое свидание всегда очень волнительно. При этом женщины в отличие от мужчин обращают внимание на различные детали, которые помогут ей сделать выводы о спутнике. «Рамблер» расскажет, что представительницы прекрасного пола оценивают в кавалере прежде всего.

Манеры

Конечно, женщины обращают внимание на манеры мужчины. Ведь то, как партнер умеет держаться в публичных местах, его культуру общения, соблюдение этикета, помогают понять, что он из себя представляет. Так что, если мужчина громко смеется, ковыряет зубочисткой в зубах, ругается матом, он вряд ли сможет рассчитывать на второе свидание.

Руки

Если глаза человека — это зеркало души, то руки — это части тела, которые наиболее наглядно отражают образ жизни и уровень гигиены. Многие женщины бессознательно смотрят на кисти мужчины, обрабатывая информацию о нем. Представительнице прекрасного пола будет достаточно, если ее спутник содержит руки в чистоте и аккуратно подстригает ногти, а не грызет их.

Взгляд

Если мужчина пришел на свидание с женщиной, она, конечно, ожидает, что он будет смотреть только на нее. Она обязательно заметит, если взгляд партнера будет кружить и останавливаться на других особах. Кроме того, по взгляду легко можно определить, насколько мужчина стеснителен и раздражителен.

Чувство юмора

Безусловно, наличие чувство юмора один из главнейших показателей совместимости мужчины и женщины. Если партнер шутит странно, да еще и сам смеется над своими шутками, девушке вряд ли это понравится. Но чувство юмора все-таки понятие субъективное: одна женщина не будет смеяться над шутками про котиков, а другая сочтет их очень милыми.

Обувь

Любая, даже самая неприхотливая женщина обратит внимание на обувь мужчины и сделает выводы о его характере. Поэтому мужчинам не стоит надевать грязную или уже изношенную обувь. Это может оттолкнуть спутницу, доказав, что мужчина не слишком опрятен и чистоплотен.

Выбор блюд

Пищевые привычки могут многое поведать о человеке. Женщины часто делают для себя пометки, наблюдая за тем, что есть ее спутник и как он делает заказ. Чрезмерная разборчивость в выборе блюда, жалобы на слишком большое количество калорий или явное обжорство, оставят негативное впечатление у дамы.