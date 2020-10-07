Почему в России много незамужних женщин 

Наверняка в вашем окружении есть несколько незамужних подруг. Это неудивительно, ведь в нашей стране много одиноких женщин. Существует несколько объяснений этого феномена, о которых сейчас и расскажет «Рамблер».

Одной из самых очевидных причин является демографический «перекос» — в России женщин значительно больше мужчин. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики . На начало текущего года в нашей стране на тысячу женщин приходилось 866 мужчин. Как говорится, разница налицо.

Еще одним фактором, влияющим на количество одиноких женщин, является «качество» мужчин. Как правило, незамужние дамы бальзаковского возраста уже сформировались как личности, обрели социальный и профессиональный статус, позаботились о материальном фундаменте. А вот их ровесники-мужчины либо женаты, либо имеют за собой много «хвостов» в виде незаконченных семейных отношений, излишнего работоголизма или, наоборот, отсутствия постоянной работы, пьянства и распутства.

Помимо традиционных факторов, названных выше, есть такие и другие «новомодные» обстоятельства. Некоторые мужчины в зрелом возрасте могут быть неженаты потому, что по уши погрязли в компьютерный мир (игромания, постоянная переписка в виртуальных чатах), или они социально не совсем адекватны (допустим, в 40 лет мужчина получает зарплату, как студент без стажа). А некоторые вообще нетрадиционной ориентации. Поэтому неудивительно, что в народе бытует мнение: «если мужчину к 40 годам "никто не подобрал", значит, с ним что-то не так».

По статистике, после развода в 99% случаев дети остаются с матерями. Это является еще одной причиной, почему многие женщины остаются незамужними. Ведь не каждый мужчина захочет взять даму «с прицепом». Но в этом нет никакой вины женщины — это лишь еще одно проявление инфантилизма и безответственности многих представителей сильного пола.