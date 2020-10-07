Что нельзя делать после расставания

К сожалению, многим приходится проходить через болезненные расставания. «Рамблер» расскажет, о некоторых правилах, о соблюдении которых нужно помнить после разрыва отношений.

В первую очередь после болезненного расставания хочется раз и навсегда избавиться от всего, что хоть как-то напоминает о бывшем возлюбленном. Однако не стоит этого делать, поскольку, так или иначе, это часть вашей жизни. И когда все острые эмоции утихнут, вам захочется вспомнить время, проведенное с когда-то любимым человеком.

Также важно после расставания не сдерживать эмоции и не замыкаться в себе. Главное — не погружаться в это состояние на недели или даже месяцы. Если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, не бойтесь обращаться за помощью к друзьям, близким и семье. Но если их помощи вам недостаточно, то подумайте о поиске специалиста. Психолог поможет пережить болезненное расставание без последствий для вашего здоровья.

После расставания многие не могут примириться с мыслью, что теперь рядом никого нет. И некоторые тут же начинают искать замену ушедшим отношениям, чего делать категорически нельзя. Следует дать себе время прийти в себя, и подумать, что вам сейчас больше всего нужно, чего на самом деле хотите.