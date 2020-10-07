Что нельзя делать после расставания

К сожалению, многим приходится проходить через болезненные расставания. «Рамблер» расскажет, о некоторых правилах, о соблюдении которых нужно помнить после разрыва отношений.
В первую очередь после болезненного расставания хочется раз и навсегда избавиться от всего, что хоть как-то напоминает о бывшем возлюбленном. Однако не стоит этого делать, поскольку, так или иначе, это часть вашей жизни. И когда все острые эмоции утихнут, вам захочется вспомнить время, проведенное с когда-то любимым человеком.
Также важно после расставания не сдерживать эмоции и не замыкаться в себе. Главное — не погружаться в это состояние на недели или даже месяцы. Если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, не бойтесь обращаться за помощью к друзьям, близким и семье. Но если их помощи вам недостаточно, то подумайте о поиске специалиста. Психолог поможет пережить болезненное расставание без последствий для вашего здоровья.
После расставания многие не могут примириться с мыслью, что теперь рядом никого нет. И некоторые тут же начинают искать замену ушедшим отношениям, чего делать категорически нельзя. Следует дать себе время прийти в себя, и подумать, что вам сейчас больше всего нужно, чего на самом деле хотите.
При разрыве продолжительных отношений главное помнить, что это не конец света. Спустя время вы обязательно найдете другого человека, который принесет в вашу жизнь массу положительных эмоций. А прошлые отношения будете вспоминать с улыбкой.