25 историй реального секса с чужими женами

Это некрасиво, аморально, пошло и ужасно заманчиво. Только не говори, чтобы ты отказался поиметь чужую симпатичную жену, вкусив запретный секс с замужней. Несколько историй от людей которые успешно соблазняли чужих жен и обманывали мужей. Многих мужчин сексуально привлекают замужние женщины, которые уже заняты кем-то. В этом есть что-то сексуальное, горячее и запретное. Согласно опросам как минимум половина женщин изменяет своим мужьям, так что не будем ханжами.

Ты бы сам охотно отжарил чужую соблазнительную жену, если подвернулась возможность. Несколько историй об изменах и о женщинах, которые забыли обеты и впали в грех. Неверность возбуждает, ведь не зря столько порнофильмов снято на эту тему. Истории мужчин, которые трахнули чужих жен.

25 коротких историй секса измен с чужими женами

1. Моя бывшая пришла ко мне в гости вся в слезах и сказала, что муж обманул ее. Она хотела отомстить и мы сделали это дважды.

2. Я застрял во френдзоне и ничего не мог поделать. Она вышла замуж, но мне не было интересно слушать про ее отношения с мужем. Я просто схватил ее и поцеловал, а она ответила. Мы занялись сексом на кухонном столе. Секс был отличным, но после того случая она перестала со мной общаться. Она хотела сохранить брак и мужа, которому изменила. 3. Муж моей соседки по даче был в отъезде. Мы частенько флиртовали, а затем она медленно сняла обручальное кольцо и с намеком посмотрела на меня. Через десять минут мы уже занимались сексом. 4. Мы были друзьями в детстве, а затем я уехал в другой город. На встрече выпускников мы много общались, а затем занялись сексом возле стадиона школы. Именно об этом я мечтал в детстве. А сбылось много лет спустя.

5. Познакомились мы на концерте и отправились к ней домой уже глубокой ночью. Мы занимались всю ночь сексом, а утром она меня выгнала. Я не знал, что она замужем и скоро должен был вернуться муж. 6. Я трахнул жену моего коллеги прямо на рабочем столе, наклонив ее раком. Этот роман длился долго, пока я работал в том месте.

7. Гулял со своей собакой и познакомился с замужней женщиной, которая тоже выгуливала свою. Она пригласила меня домой, чтобы наши собаки могли поиграть вместе. Но это был предлог, а мы хорошо потрахались тогда.

8. В университете я занимался сексом со своей преподавательницей несколько раз. Она была замужем за каким-то старым мужиком. Но флирт завел нас в постель. Она изменяла мужу со мной полгода, а после нашла другого любовника. 9. Во время круиза замужняя женщина делала неоднозначные намеки и потом заглянула в мою каюту. Ее семья располагалась не так далеко от моей каюты, но это нас не смущало, а заводило.

10. Она покупала подгузники для ребенка, и сама познакомились со мной. Она долго колебалась, прежде чем отдаться мне. В один прекрасный день она оставила мужа с детьми, чтобы мы могли развлечься и наставить ему рога. 11. Я поимел жену моего друга на диване, пока он спал пьяный в другой комнате.

12. Мы познакомились в баре и у нее на руке было кольцо. Я заказал ей выпить, а она с улыбкой согласилась. Закончили знакомство мы у меня дома в постели, где был очень жаркий секс. 13. Одна мама в школе позвала меня с ребенком поиграть к ним домой. Пока наши дети смотрели телевизор в комнате, мы трахались в спальне.

14. В университете у меня была красивая преподавательница, на которую я мастурбировал регулярно по вечерам. Она была замужем. Однажды мы столкнулись с ней в клубе. Я был пьян, что начал к ней подкатывать. В ту ночь мои мечты стали реальностью. 15. Она была замужем за моим начальником и работала вместе с нами. Мы отправились на корпоратив на природе. Мы знали, чем все закончится, когда забрели в уединенную часть леса. Она прислонилась к дереву и задрала юбку.

16. Жена моего друга всегда неоднозначно смотрела нам меня. Во время встречи с друзьями мы пошли на парковку и занялись сексом в машине. А потом вернулись к компании.

17. Женатая подруга моей мамы пригласила меня на чай. Она была в халате и чулках. Мы сделали это два раза. Она заставила меня поклясться, что я никогда и никому не расскажу. 18. Однажды участвовал в оргии. Оказалось, что половина женщин были женаты.

19. Они праздновали девичник и гуляли всю ночь в клубе. Она была замужем, но с удовольствием сидела у меня на коленях. Это все закончилось сексом у меня дома.

20. Использовал приложения для знакомств, чтобы ходить на свидания с разными женщинами. Она сразу согласилась приехать ко мне. Она оказалась замужем, но муж ей мало уделял внимания. Наша связь длилась несколько месяцев, мы тайно встречались и спали, за спиной ее мужа. 21. Встретил девушку в спортклубе и в шутку пригласил ее помыться вместе. Мы трахнулись в душе, а после я никогда ее не видел. У нее было кольцо на пальце, но кого это волновало?

22. Я знал ее по работе, и мы встретились на вечеринке. Мы закончили вечер в гостиничном номере в позиции раком. Оно до сих замужем.

23. Мы познакомились на пляже, где они праздновали окончание учебы. У нее было кольцо, но она охотно сделала мне минет в машине неподалеку.

24. Все было как в порнофильме. Хотел помочь знакомой друга, у которой были проблемы с сантехникой. Я хотел сделать это бесплатно, но она расплатилась телом, раздвинув ноги на диване.

25. Она была учительницей в начальной школе моей дочери. Мы занялись сексом не в школе, но мы играли в ролевую игру учительница и ученик.

Секс с чужими женами аморальный, некрасивый и пошлый. Но прежде чем судить, нужно поставить себя на подобное место. Ты бы смог отказаться от секса со смазливой, сочной, сексуальной и развратной чужой женой? Маловероятно.