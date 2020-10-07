15 мировых рекордов в сфере секса

Рекордсменом можно стать в любой сфере, да и просто так, по жизни. При этом одни тренируются годами и делают одну за другой неудачные попытки, чтобы стать лучшим, а другим достижения дарованы природой.

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Мы расскажем вам о мировых рекордах в интимной сфере, которые еще не примелькались в сети и поэтому, вероятно, вам еще неизвестны. (Осторожно! Взрослый контент).

1. Самый большой пенис

Некоторые мужчины гордятся размерами своего достоинства, но их половые органы ничто, по сравнению с пенисом блювала (синего кита). У самого большого животного нашей планеты и член соответствующий — его длина составляет 3,5 метра. Чтобы придать внушительному органу воспроизведения жесткость, природа оснастила его не менее солидной костью, скрытой внутри.

2. Самое большое влагалище

Для того чтобы вступать в интимные отношения с самцом синего кита, нужна и соответствующая вагина. Поэтому, совсем не удивительно, что у самок блювала влагалище в длину превышает три метра.

3. Самые большие тестикулы

А вот самые массивные яйца у другого представителя китообразных — северного гладкого кита. По габаритам он сильно уступает блювалу — 18 метров против 33. Пара его тестикул вместе весит около тонны, притом что масса тела самого кита редко превышает 30 тонн.

4. Самый частый секс

Но большие животные занимаются сексом редко, размеренно и очень медленно. Им нельзя тягаться по активности интимной жизни с мышью вида Sundevall из семейства Gerbillen, обитающей в пустыне Египта. Этот миниатюрный грызун способен спариваться до 100 раз в час!

5. Самый короткий половой акт

Для тех, кто озабочен своей скромной выносливостью в постели, природа может предложить утешение. Спаривание москитов занимает всего 3 секунды, поэтому рядом с этими насекомыми половым гигантом будет казаться кто угодно.

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6.Рекорд по количеству оргазмов в час у человека

Американские ученые Уилльям Хартман (William Hartman) и Мэрилин Фитиан (Marilyn Fithian) из Университета Калифорнии исследовали 751 одного добровольца и обнаружили среди них женщин, способных испытать за 60 минут оргазм 163 раза, а также мужчин, показавших результат 16 раз. Пока это самый достоверный зафиксированный наукой рекорд.

7. Самый великий мастурбатор

Среди любителей самоудовлетворения тоже есть свои рекордсмены и даже проводятся мировые чемпионаты. Японец Масанобу Сато на фестивале онанистов «Masturbate-a-Thon-2009», проходившем в Сан-Франциско, США, смог безостановочно мастурбировать 9 часов 58 минут. Этим он побил свой же рекорд в 9 часов 33 минуты, поставленный на этом же празднике рукоблудия годом раньше.

8. Самая масштабная оргия в истории

Этот рекорд трудно подтвердить, но античные источники утверждают, что самая грандиозная сексуальная оргия состоялась в 200 году до н. э в Риме. В этом празднике разврата приняли участие 7 тысяч мужчин и женщин, не считая животных. Да, римляне умели расслабляться.

9. Самая большая оргия современности

Для сравнения сразу скажем, что в наши дни самое многолюдное собрание людей, занимающихся друг с другом сексом, было зафиксировано в Японии на фестивале «Фестивале Стальных Пенисов» («Канамара Мацури») в 2010 году. Там в специально арендованном для оргии складе собрались 250 мужчин и 250 женщин. Хотя некоторые считают, что оргией это сборище сластолюбцев считать нельзя, так как японцы занимались сексом только каждый со своим партнером.

10. Самый дальний выброс спермы

Оказывается, в мире проводят конкурсы среди мастеров дальней эякуляции. Признанным авторитетом в этом деле считается немец Хорст Шульц (Horst Schultz), «выстреливший» на расстояние 6 метров. Одновременно он поставил еще два мировых рекорда — по высоте выброса (3,8 метров), и скорости семени (68 км/час).

11. Самый многодетный отец

Но эякулировать вдоль рулетки это одно, а вот использовать сперму по ее прямому назначению — совсем другое. В этом отношении никто еще не смог побить рекорд короля Марокко Мулая Исмаила ибн Шарифа, зачавшего со своими многочисленным женами и наложницами 1014 детей!

12. Самая многодетная мать

Больше всего детей за свою жизнь родила Валентина Васильева, жившая в Российской империи в 18 столетии. Эта простая крестьянка из города Шуя (сейчас Ивановская область), родила своему супругу Василию 69 детей. К сожалению, мы очень мало знаем о жизни этой женщины — история не сохранила даже даты ее рождения и смерти.

Но зато церковные книги точно зафиксировали рекорд Валентины. Она родила 16 раз двойню, 7 раз тройняшек и 4 раза четверню близнецов между 1725 и 1765 годами. В общей сложности она рожала 27 раз и что совсем уж удивительно для 18 столетия, из 69 ее детей 67 пережили младенчество.

13. Самое большое количество сексуальных партнерш в день

Но вполне возможно, что рекорды марокканского короля и русской крестьянки были бы побиты, если бы современные порноактеры не предохранялись. Известно, что звезда взрослого кино Джон До за один рабочий день в студии сменил 55 партнерш! Пока его рекорд официально побит не был.

14. Самое большое количество партнеров в день

16 октября 2004-го года порнозвезда Лиза Спаркс поставила мировой рекорд, который никто не смог побить по сей день. В течение дня актриса занялась любовью с 919 мужчинами, которые почти непрерывно сменяли друг друга. Интересно, но этот рекорд стоил Спаркс семейной жизни — ее муж, который не был против съемок жены в порно, подал на развод, узнав о сомнительном мировом рекорде.

15. Самое большое количество женских оргазмов в сутки