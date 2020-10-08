В Сети поделились открытиями во время секса

Пользователи Reddit поделились тем, с какими сюрпризами они столкнулись во время первого секса в их жизни. Истории о неожиданных открытиях они рассказали под постом Thegaminglemon18.

Девушка с ником KitKat3774 призналась, что не ожидала, что в процессе будет столько разговоров. «Когда смотришь порно, люди там вообще не разговаривают. Меня очень удивило, что бойфренд все время спрашивал, все ли в порядке. Я не ожидала, что буду чувствовать себя такой любимой», — написала она.

Для Serissas сюрпризом, обнаруженным во время первого секса, стала аллергия на латекс. Bordelique с удивлением понял, что процесс кажется ему очень скучным, когда он не влюблен в своего партнера.

«Я думал, что женская грудь очень твердая. Когда я впервые потрогал ее, она оказалась мягкой», — поделился Revolutionary_Oil897.

Кроме того, пользователи писали, что во время занятий любовью обнаружили в себе неожиданные стороны. Так, один из юзеров узнал, что боится щекотки, а другой выяснил, что обожает обниматься после секса, и сравнил это ощущение с нирваной. Некоторые также признались, что не ожидали, что им понравится оральный секс. «Приятно видеть, как человек, которого ты любишь, получает удовольствие», — поделился MechanicOutrageous93.

Ранее пользователи Reddit обсудили самые забавные происшествия, которые случались с ними во время секса. Так, один из юзеров рассказал, что однажды, занимаясь оральным сексом со своей девушкой, поперхнулся ледяным кубиком, который держал во рту. Мужчина так запаниковал, что сбросил с себя партнершу, в результате она упала на пол. Он добавил, что после случившегося они вместе смеялись до слез.