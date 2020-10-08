Как получать удовольствие от секса после 50 

Многие люди склонны считать, что после 50 лет интимная жизнь пропадает. Однако это отнюдь не так. Множество пар остаются сексуально активными, даже выйдя на пенсию. Однако, чтобы получать удовольствие от секса в зрелом возрасте, необходимо придерживаться некоторых правил. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Занимайтесь спортом

Немногие знают об этом, но ваша физическая активность за пределами спальни напрямую влияет на способность испытывать оргазм. Во-первых, регулярные тренировки приведут ваше тело в тонус, а значит, во время полового акта вы не будете переживать о том, как выглядите в глазах партнера. Во-вторых, спорт укрепляет мышцы и улучшает настроение, за счет чего вам легче настроиться на сексуальную активность.

Меняйте позы, ориентируясь на возраст

Если в молодости вам нравилась поза догги-стайл, не факт, что в зрелом возрасте вы получите от нее такое же удовольствие. С течением лет тело претерпевает изменения, поэтому и позы в сексе необходимо выбирать, не пренебрегая цифрами в паспорте. Как правило, после 50 пары отдают предпочтения различным вариациям "наездницы", — в этой позе партнерше удобно контролировать угол и глубину проникновения, благодаря чему удается снизить дискомфорт из-за сухости влагалища.

Обратите внимание на лекарства

препараты от гипертонии

антигистаминные средства

антидепрессанты

медикаменты, снижающие уровень холестерина

лекарство от язвы желудка Проблемы с эрекцией, снижение либидо и отсутствие естественной смазки — все эти проблемы могут быть лишь побочными эффектами препарата, который вы принимаете на постоянной основе. К таким лекарствам относятся:

Внимательно изучите инструкцию препарата, который вы принимаете, и прислушайтесь к самочувствию. Если вы подозреваете, что ваша сексуальная жизнь страдает из-за приема лекарств, обсудите это с лечащим врачом.