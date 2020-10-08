Роза Сябитова , одна из бессменный ведущих шоу «Давай поженимся!», считает себя экспертом в отношениях и активно дает советы женщинам, состоящим в браке или только ищущим спутника жизни. Причем зачастую телесваха высказывает довольно спорные мнения о той или иной проблеме. Не исключением стал и вопрос мужским измен, ответственность за которые Сябитова целиком возложила на прекрасную половину человечества.

В интервью YouTube-каналу «Отдых Миллионера» телеведущая заявила, что все мужья изменяются женам и с этим фактом нужно смириться.

«Не изменяет только импотент или лицо нетрадиционной ориентации… Умный мужчина изменяет, но не выносит мозг своей жене, она даже не догадывается», — отметила Сябитова.

С другой стороны, звезда Первого канала полагает, что у женщины есть возможность удержать возлюбленного возле себя, но для этого нужно приложить определенные усилия. В частности, мужчина должен быть полностью удовлетворен в сексуальном плане.

«Утром ты его отпускаешь с пустыми яичками, вечером кормишь мясом. И у тебя никогда не болит голова», — дала Сябитова безотказный, по ее мнению, совет.

К слову, у самой телесвахи личная жизнь сложилась не лучшим образом. Она дважды была замужем и имеет двух взрослых детей от первого супруга. В настоящее же время Сябитова состоит в свободных отношениях с неким бизнесменом, которого предпочитает не светить на публике.