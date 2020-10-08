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Секреты хорошего секса, которые сделают его лучше 

Kdpconsulting.ru 2 часа назад
Секреты хорошего секса, которые сделают его лучше
Фото: depositphotos.com
Многие считают себя хорошими любовниками, но являются таковыми далеко не все. Настолько ты профессионален в сексе говорит не количество любовниц, а удовлетворенность и неподдельные оргазмы девушек. Секреты хорошего секса, которые сделают его ярче и лучше. Как быть профессионалом в сексе? Мы учились сексу по журналам, книгам, телевиденью и интернету. Мы смотрели порно, пробовали разные секс-позы в сексе и учились с новыми партнерами по постели. Но количество девушек, которых ты затащил в постель, отличается от количества удовлетворенных по-настоящему. Девушки часто хитрят и имитируют оргазм, чтобы не прослыть бревнами в сексе. Как заставить девушек перестать симулировать оргазм? Удовлетворить их в постели на все 100%.

1. Что поменять в сексе?

Что хотят получить больше в сексе люди и чего им не хватает? Мужчины и женщины высказались за некоторые изменения в среднестатистическом сексе. Около 20% людей хотят слышать во время секса комплименты их внешности, сексуальности и темперамента. 35% высказалось за сексуальные эксперименты и новые секс-позы. 2. Как не спугнуть оргазм? Убери главные помехи секса и оргазма. Перед сексом лучше сходить в туалет, меньше пить и есть. Сексу может мешать посторонние звуки или люди. Животные тоже могут стать помехой оргазму. Мобильные телефоны лучше поставить в беззвучный режим, они слишком часто звонят в самый неподходящий момент.

3. Как внести разнообразие?

Пора найти новые места для секса. Большинство мужчин и женщин, находящихся в длительных отношениях, жалуются на однообразие секса в одной и той же постели. Мы выучили секс в кровати вдоль и поперек, а значит время переместиться куда-то в другое место. Попробуйте секс в вертикальном положении, интим на стиральной машине, кресле, столе, диване, полу и других местах в квартире. После разнообразьте секс любовью в гостинице, в автомобиле, на природе, в палатке и любом другом укромном месте.

4. Как иметь больше секса и улучшить интимную жизнь?

Многие пары не довольны количеством секса в их жизни. Что их отличает от пар, у которых все в порядке? Расписание для секса! Парочки, которые довольны своей интимной жизнью сделали секс частью своего расписания. Решите для себя какое количество секса в неделю является нормой сделайте это частью жизненной программы. Так можно избежать измен и желания трахаться на стороне.

5. Как добавить эмоции и страсть в секс?

Секс всегда можно улучшить внеся в него больше страсти. Используй следующие трюки, которые поднимут уровень вашего возбуждения. Гладь волосы, используй язык при поцелуях, обхватывай за талию, слабо кусай, сжимай волосы в кулаке, ласкай шею, говори пошлости на ушко, хлопай по попе, посасывай соски груди, дуй на кожу, легонько сжимай шею, тяни за волосы, рычи, стони, говори комплименты. Главный секрет хорошего секса в его разнообразии и отсутствии обыденности.
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