Привычки мужей и жен, которые сводят с ума 

Наверняка у вашего близкого человека, с которым вы живете, есть привычки, которые раздражают вас сильнее всего. Сколько ни пытайся, искоренить их не получается, поэтому приходится смириться и принять эти недостатки. "Рамблер" показывает, с какими раздражающими бытовыми привычками своих вторых половинок сталкивались люди в Сети.

Посмотрите, возможно ваши супруг или супруга делают невинные вещи по сравнению с тем, что совершают другие. В подборке есть все — начиная от сандалей с носками, и заканчивая хлопьями для завтрака в раковине. Возможно, после этих фотографий вы начнете сильнее любить людей, с которыми делите квартиру.