Сексолог: около 40% российских пар спят порознь 

Названы плюсы и минусы раздельного сна для влюбленных и супружеских пар.

Принято считать, что сон в разных кроватях для мужчины и женщины — признак проблем в отношениях, как личного, так и интимного характера. Сексолог Инна Глуз-Широкова отмечает, что в России около 40% пар проводят ночи порознь и такие предпочтения нередко говорят именно о разладе.

Однако если люди не чувствуют напряженности и дискомфорта из-за раздельного сна, их решение — в порядке вещей. Также нормально, если в уединении отдыхают возрастные пары.

«С годами многие люди становятся более привередливыми, и им сложнее расслабиться, если рядом, к примеру, кто-то храпит или перетягивает одеяло. Кроме того, пары, которые долго прожили вместе, уже не ведут такую активную интимную жизнь, как в молодости, и воспринимают отношения как «нерушимые»», — говорит эксперт News.ru.