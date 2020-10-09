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Сексолог: около 40% российских пар спят порознь 

Экспресс газета 6 часов назад
Сексолог: около 40% российских пар спят порознь
Фото: Экспресс газета
Названы плюсы и минусы раздельного сна для влюбленных и супружеских пар.
Принято считать, что сон в разных кроватях для мужчины и женщины — признак проблем в отношениях, как личного, так и интимного характера. Сексолог Инна Глуз-Широкова отмечает, что в России около 40% пар проводят ночи порознь и такие предпочтения нередко говорят именно о разладе.
Однако если люди не чувствуют напряженности и дискомфорта из-за раздельного сна, их решение — в порядке вещей. Также нормально, если в уединении отдыхают возрастные пары.

«С годами многие люди становятся более привередливыми, и им сложнее расслабиться, если рядом, к примеру, кто-то храпит или перетягивает одеяло. Кроме того, пары, которые долго прожили вместе, уже не ведут такую активную интимную жизнь, как в молодости, и воспринимают отношения как «нерушимые»», — говорит эксперт News.ru.

Сон порознь может ухудшить отношения, если одному из партнеров такое устройство быта не нравится. Однако есть в раздельном отдыхе и плюсы, считает психолог Елена Данилова. Если у партнеров разные биологические ритмы, кто-то из них ворочается, храпит или перетягивает одеяло, другой человек недосыпает, что ведет к снижению либидо, дурному настроению и лишнему весу.
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Любовь , Либидо , Интимная жизнь , Елена Данилова
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