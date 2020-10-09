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Слесарь увидел сигнал о помощи на руке женщины и спас ее 

Lenta.ru 4 часа назад
Слесарь увидел сигнал о помощи на руке женщины и спас ее
Фото: Lenta.ru
Бывший любовник без разрешения заявился к жительнице американского города Мидуэй, штат Юта, отобрал у нее мобильный телефон и устроил скандал. Женщину спас слесарь Грэг, которого вызвали для замены замка во входной двери. Об этом сообщает CNN.
Слесарь рассказал, что владелица дома в какой-то момент написала на своей ладони «911» и показала ему руку, когда он передал ей счет за свои услуги. По его словам, в доме вместе с женщиной находился подозрительный мужчина, который очень странно себя вел и разрешал пользоваться телефоном лишь с его согласия. Грэг отметил, что за время работы повидал многое, однако такой случай произошел с ним впервые.
Он добавил, что во время визита на нем была маска, поэтому жертва тирана дважды протянула руку с номером, пытаясь убедиться, что мужчина обратил на нее внимание.

«Эта женщина была довольно умна. Мне не пришлось догадываться о том, что происходит — она дала мне несколько отличных подсказок, указывающих на проблему», — вспомнил слесарь.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что ранее состоявший в отношениях с потерпевшей Грант Эггерттсон без разрешения проник в ее дом. По словам женщины, он был расстроен тем, что она встречается с другим. В ходе скандала он якобы оскорблял ее и некоторое время удерживал в доме, не позволяя никому звонить. Мужчине были предъявлены обвинения в нападении, преступном посягательстве и похищении при отягчающих обстоятельствах. Адвокат Эггертссона справедливость обвинений отрицает.
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